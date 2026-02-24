NHKは24日、都内の同局で会見を開き、27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」に、北村有起哉（51）鈴木京香（57）上白石萌音（28）岡部たかし（53）中村雅俊（75）が新たに出演することを発表した。

同作は、松坂桃李（37）が主演。勝海舟のライバルといわれ、明治新政府に「逆賊」とされた幕臣、小栗上野介忠順を主人公に、幕末史の裏側に迫る。鈴木は忠順の母、くに役で出演する。

松坂とは17年の連続テレビ小説「わろてんか」以来、10年ぶりの共演となる。再び親子役となり「当時から本当にきれいな瞳をしていて、まっすぐな瞳が印象的だった。その桃李くんが、激動の時代にどのように日本の未来を見据えて動くか、とても楽しみにしております」と話し、「大河ドラマには何度か出演させてもらっているが、“歴女”とは遠いところにいる。勉強しながら、楽しみながら、（忠順を）後押しできる母親を演じたい」と意気込んだ。

松坂の印象を問われると「桃李さんはとにかく役に集中する力がすばらしいと常々思っているけど、撮影が終わって役を離れると、コンビニの袋1つでホテルに戻る意外とバンカラな部分もあって、信用のおける青年だと思っていた」と明かし笑いを誘いつつ、「今日あいさつしたら大人っぽく頼もしくなっていた。私も器の大きい母を演じたい」と話した。