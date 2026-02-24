高校ラグビーの近畿大会もいよいよ大詰め。２月２３日（月・祝）には、第７７回大会のタイトルをかけた決勝戦が行われました。

大会４連覇を狙う大阪桐蔭ｖｓ１９年ぶりの戴冠目指す京都工学院

激戦を勝ち抜いて決勝の舞台に進んできたのは、大会４連覇を狙う大阪桐蔭と１９年ぶりの戴冠を目指す地元京都の京都工学院。地元の応援団が、名門復活への熱い声援を送る中、試合はいきなり動きます。

開始２分、大阪桐蔭は、最初に敵陣深くまで侵入した攻撃で京都工学院のペナルティーを誘発すると、このチャンスにＦＢ・吉川大惺選手がタッチに蹴ると見せかけて意表をついた逆サイドへのキックパス。このパスをキャッチしたＷＴＢ・柴田啓太選手がトライエリアに飛び込んで幸先よく５点を先制します。

吉村大志主将が「試合前から、どんな状況でも意識を集中して、相手のスキをついてチャレンジしていこうと話をしていた」と振り返った大阪桐蔭。正確な技術と的確は状況判断で狙いどおりの先制点に結びつけました。

思わぬ形で先制トライを許した京都工学院。しかし、ここから地元の応援の力を背に我慢強く反撃していきます。持ち味のフィジカルを武器に接点で圧力をかけてくる大阪桐蔭に対して速さと巧さで対抗。追加点を許さず互角の展開に持ち込みます。

そして、１５分、キックチャージで大阪桐蔭のディフェンスラインがくずれた一瞬の隙をついて一気に敵陣に攻め込むと、ＢＫ陣の巧みな連携から最後はＷＴＢ・礒井仁選手がトライ。５対５の同点に追いつきました。このトライで勢いがでた京都工学院は、さらに２０分、敵陣中央付近で大阪桐蔭のペナルティーを誘うと、ＣＴＢ・森田亘瑛選手が約３５ｍのＰＧに成功し、８対５とこの試合初めてのリードを奪います。

大阪桐蔭が冷静なプレーで再逆転

先制しながらも逆転を許した大阪桐蔭。それでも選手たちに焦りはありませんでした。吉村主将が「ここは我慢するところ、自分達らしく戦っていこう」とチームメイトに声をかけると、選手一人一人が自分たちのやるべきことに集中して落ち着いて反撃していきます。

再び一人一人がしっかりと前に出て、圧力をかけて京都工学院を押し込んでいくと、逆風の中でも距離の出せる吉川選手のキックで敵陣深くまで攻め込んでいきます。そして前半の２５分、トライラインまで１５ｍ付近まで攻め込むと、ラインアウトからのモールを右に左にしっかりとコントロールしてＦＬ・大畑晴琉選手がトライ。ゴールも決めて１２対８と前半のうちに再逆転しました。

こうなると再び試合の流れは大阪桐蔭へ。前半終了間際の２９分には、京都工学院のキック処理にプレッシャーをかけて絶好の位置でスクラムを獲得すると、大阪桐蔭らしい縦への連続攻撃を仕掛けて最後はＰＲ・内遙世選手が中央にトライ。ゴールも決めて１９対８とリードを１１点にひろげて前半を折り返しました。

サイドが変わった後半 一進一退の攻防に

サイドの変わった後半。どちらが試合の主導権を握るのか、追加点をめぐって息詰まる攻防が続きます。

前半同様に再び接点で圧力をかけて攻め込んでいく大阪桐蔭。しかし、京都工学院もぎりぎりのところで得点を許しません。大阪桐蔭の武器であるモール攻撃に対しては、ラインアウトで上手くプレッシャーをかけて、得意の形をつくらせません。何度も何度も自陣深くまで攻め込まれながら、粘り強いディフェンスで跳ね返していきます。

一方、攻撃のスピードを一気に上げて得点を狙いたい京都工学院に対して、大阪桐蔭はひとりひとりがしっかりと前に出る規律のとれたディフェンスで、ラインスピードを上げる前に攻撃を寸断してチャンスをつくらせません。両チーム無得点のまま刻々と時間が過ぎていきます。

ようやく試合が動いたのは後半１８分、それまで何度もチャンスを逃していた大阪桐蔭がついにチャンスをものにします。京都工学院が自陣で犯したペナルティーで吉川選手が絶妙のタッチキック。トラインラインまで５ｍの絶好のチャンスにつなげます。このチャンスにしっかりとラインアウトでボールをキープすると、モールがくずれた後に判断よくスペースを突いた内選手がトライ。後半は苦戦していたラインアウトからの攻撃で奪った貴重な追加点。２４対８と逆転には３チャンス以上が必要な１６点差にリードをひろげて勝負の行方を決定づけました。

残り時間は約１０分、京都工学院も必死の反撃を試みます。試合終了間際の２８分には、前に出てくる大阪桐蔭のディフェンスに対して、上手く裏へのキックを使って意地のトライを返しますが反撃もここまで。最後まで落ち着いて試合を進めた大阪桐蔭が、粘る京都工学院を振り切り２４対１５で勝利。見事に近畿大会４連覇を達成しました。

大阪桐蔭・綾部正史監督「４連覇はチームとしてディフェンスという強みが出てきた成果」

試合後、吉村大志主将が「強豪チームが集まる近畿大会で、自分たちのラグビーを貫いてしっかり勝ち切れたことはよかった。まだまだ課題ばかりだが、我慢するところは我慢して勝利に繋げることができたのは自信になった」と話した大阪桐蔭。綾部正史監督は、「４連覇は、チームとしてディフェンスという強みが出てきた成果だと思う。工学院さんとは、お互いが上を目指して普段から交流を重ねている相手なので、この（近畿大会決勝という）舞台で戦えたのはよかった。ただ、今日の試合はまだまだ足りないところも多かった。全国で戦うことを考えたときに、京都工学院さんも含めてもっともっとシビアな試合をしていかないと」と課題を口にしました。



一方、京都工学院・田中琉翔主将は「大阪桐蔭さんは、フィジカルが本当に強かった。（自分たちの）足りないところを教えていただいたので、選抜大会までには、もっとフィジカルを上げて、スピードで圧倒できるように自分たちを高めていきたい」と語りました。

手ごたえとともに課題も掴んだ両チーム。３月末に行われる選抜大会にむけて、さらなる成長を誓って会場を後にしました。

選抜大会の第３、第４代表決定戦 東海大大阪仰星が快勝

なお、決勝戦に先立って行われた、選抜大会の第３、第４代表決定戦では、東海大大阪仰星（大阪）が、善住竜輝主将の２トライを含む７つのトライを奪って４７対７で報徳学園（兵庫）に快勝。近畿地区の第３代表権を獲得しています。

◆高校ラグビー近畿大会 決勝

大阪桐蔭 ２４−１５ 京都工学院

（大阪桐蔭は４年連続６度目の優勝）

◆第３、第４代表決定戦

東海大大阪仰星 ４７−７ 報徳学園

（東海大大阪仰星が第３代表権を獲得）