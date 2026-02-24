今週末から３月です。



きょうは３月からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。



（急式アナウンサー）「原材料のそば粉が高騰しているため、そば自体も３月から値上がりとなります。札幌市北区のスーパーではこちらの新得そばが２０円ほど値上がりになるそうです」

（急式アナウンサー）「３月に値上げされる商品は？」





（マルコストアー 山川悟史社長）「伊藤園のお～いお茶シリーズと、コカ・コーラの綾鷹シリーズのお茶関係が値上げになる。店頭売価で１０円前後の値上がりになる」値上がりの要因は、緑茶の「茶葉」が全国的に不作となったことに加えて、世界的な“抹茶ブーム”で緑茶の需要が高まったことが影響しているということです。ペットボトル飲料だけではなく、ティーバッグなど緑茶関連の商品は軒並み３月から値上がりします。帝国データバンクによると、３月の飲食料品の値上げは６５８品目が予定されていて、これは２０２５年の３月と比べて２５パーセントほどの品目数となっています。お茶以外にこんなものも値上がりするそうです。

（マルコストアー 山川悟史社長）「販売価格自体は変わらないが、日清食品のカレーメシやカップごはん系の内容量が７～１７％減量になるので、実質的な値上げになる。だいたい５グラムで多いものだと１５グラムくらい少なくなる」



（急式アナウンサー）「値上げの理由は？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「使っているコメが高かったのがダントツに値上げの理由。円安の影響も含めていろいろな要因が重なって今回値上げとなった」



（急式アナウンサー）「いまのコメの価格は？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「（マルコストアーでは）去年度の売上に達しておらず、コメが余ってしまうので（一部５キロ）４０００円を切れるところまで値下げした。３月からはいろいろなスーパーでもコメは値下げ傾向になる」



（急式アナウンサー）「ようやくコメの価格が下がる？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「全体的に品種関係なく予測で少なくても５キロで１００円、下がるところだと２００円くらいは安くなっていくかなと思う」



ほかにも３月から値下げされる商品があるといいます。



（マルコストアー 山川悟史社長）「昔からある源氏パイと平家パイ。４５０円のメーカー希望小売価格が（３月９日出荷分から）３０円ほど値下げになって４２０円になる」



これらの商品もコメと同じで、売り上げが少なくなってきて出荷数も減っていることから、今回メーカー側が値下げに踏み切ったということです。



そして、４月の値上げがすでに発表されているものがあります。



（マルコストアー 山川悟史社長）「日清食品のカップめん関係。代表的なところではカップヌードルなど」



４月には再び２０００品目以上の値上げが予定されているということで、ストックできる商品は３月中の買い物がおすすめだということです。