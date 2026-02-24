千葉ロッテマリーンズは24日、ZOZOマリンスタジアムにリニューアルオープンを含め計9店舗の飲食売店を新たにオープンすると発表した。

スタジアムにおける観戦体験価値の向上を目的としたもので、球団オリジナルドッグを提供する「HUNGRY MARINE（ハングリーマリン）」や、“マリーンズゆかりの地の食”をテーマとする「ROOTS MARINES（ルーツマリンズ）」の新規出店をはじめ、首都圏で高い人気を誇る専門店や既存店舗の移転リニューアルなど、多彩なラインアップを展開する。これにより、野球観戦とともに“スタジアムならではの食の楽しみ”を提供し、来場者にこれまで以上に快適で充実した時間を届ける。各店舗は、3月10日に開催されるソフトバンクとのオープン戦より順次営業を開始する。

新店舗の一覧と営業開始日は以下の通り。

＜新店舗の一覧＞

・Hungry Marine（ハングリーマリン）:【フロア2】207番通路横

・ROOTS MARINES（ルーツマリンズ）:【フロア2】Bゲート横

・AM:PM（エーエムピーエム）:【フロア2】204通路付近

・ROCKET CHICKEN（ロケットチキン）:【フロア2】214通路付近

・RIO GRNDE GRILL（リオグランデグリル）:【フロア1】レフトスタンド下

・Bistro 0（ビストロ ゼロ）※移転オープン:【フロア2】208通路付近

・ゼッテリア/ZETTERIA:【フロア2】210通路付近

・志ん橋:【フロア4】405通路付近

・ごっつええ本舗:【フロア4】406通路付近

＜営業開始日＞

・3月10日（火）:Hungry Marine、ROOTS MARINES、ROCKET CHICKEN、RIO GRANDE GRILL、Bistro 0、ゼッテリア/ZETTERIA

・3月14日（土）:志ん橋、ごっつええ本舗

・3月15日（日）:AM:PM