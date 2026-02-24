東京スカイツリー（東京都墨田区押上）で２２日午後８時１５分頃、展望台エレベーターが降下中に地上約３０メートルの地点で急停止し、子供２人を含む男女計２０人が閉じ込められた。

約５時間半後の２３日午前２時頃に全員救出され、けが人や体調不良を訴える人はなかった。運営会社の「東武タワースカイツリー」は総点検して原因を調査するため、２３日に続いて２４日も展望台の営業を臨時休業とした。

１３日と１６日の定期点検では異常がなかったという。

同社によると、急停止したのは、４階と地上３５０メートルの「天望デッキ」をつなぐエレベーター４基のうち２基。このうち下降中の１基に客が乗っていた。約３５０メートル地点にいたもう１基は無人だった。

エレベーターは時速３６キロ、５０秒ほどで行き来でき、広さは約５平方メートル。定員４０人で、内部には非常用の飲料水や簡易トイレ、アルミ製の防寒ブランケットなど８品が備え付けられていた。

閉じ込められた乗客らは非常用の水を飲むなどして救助を待っており、簡易トイレやティッシュなどが使われていたという。

地上４５０メートルの「天望回廊」と「天望デッキ」では一時、計約１２００人が取り残されたが、動いていた残る２基のエレベーターで地上まで降りた。

救出作業を巡っては当初、客が乗ったエレベーターを出口フロアの５階まで降ろそうとしたが、動かず断念。その後、別のエレベーターを横付けして救出する方針に切り替えた。

２３日午前１時４５分頃、消防隊員らが側面の緊急用扉を開けて、２基の間にステンレス製の板（長さ約１メートル２０、幅約４０センチ）をかけ、１人ずつ移動させた。

同社は２３日、「長時間にわたり、閉じ込めの状況が続いてしまい、心よりおわび申し上げます」とのコメントを出した。

東京スカイツリー４階のチケットカウンター前には２３日、臨時休業を知らせる看板が置かれ、前売り券の返金手続きを行う客が相次いで訪れた。返金を受けた栃木県小山市の団体職員の男性（５３）は「自分が閉じ込められたらと思うと怖い」と話した。

パリからの観光客（１６）は「スカイツリーはフランスでも有名で、２か月くらい前からチケットを予約していたのに」と肩を落としていた。

過去にも２回緊急停止

東京スカイツリーでは２０１２年の開業以来、天望デッキ専用の大型エレベーターが緊急停止する事案が２回起きていた。

運営会社によると、１５年８月には、扉が閉まったことを確認するセンサーの故障で、乗客３６人が約３０分にわたって閉じ込められた。１７年３月には、乗客２７人が約２０分間、閉じ込められた。原因は不明だったが、安全確認が取れたとして運転が再開されていた。

今回、乗客が閉じ込められたのは１７年と同じエレベーターで、同社は「前回の事故との関連も含めて原因を調査する」としている。