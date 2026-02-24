1955年生まれの俳優・内藤剛志は、1990年代に「27クール連続ドラマ出演」という日本記録を達成し、"連ドラの鉄人"の愛称もあった。当初は悪役が多かったが、「科捜研の女」シリーズや「警視庁・捜査一課長」などで刑事役のイメージが定着。プライベートで街を歩いていると、本物の警官たちからよくお辞儀されるという逸話まである。今回は、"刑事役が似合う俳優ナンバーワン"とも呼ばれる内藤が、西村京太郎原作の十津川警部を演じたシリーズにスポットを当てたい。

内藤剛志が十津川警部を演じたTBS系の「十津川警部シリーズ」は、2017年から2019年まで全8作が放送された。十津川役と言えば、TBSの渡瀬恒彦とテレビ朝日の高橋英樹が双璧で、ともにロングランとなっている。

■堺正章演じる、原作小説にないゲストキャラクターが重要なファクターに

内藤剛志と堺正章の圧倒的演技力で繰り広げられる演技のかけあいに注目

さて、内藤の十津川シリーズは、全8作と本数はあまり多くない。しかし、内藤演じる十津川警部が見事にハマっているので、改めて力説させていただきたい。ここでは、シリーズ3作目の「伊豆踊り子号殺人迷路」(2017年放送)を取り上げよう。

まずはストーリーから。警視庁の十津川班に寺西敬介刑事(窪塚俊介)が新メンバーとして配属される。実績十分な若手の寺西に十津川警部(内藤剛志)の期待も膨らむ。そんな矢先、休暇を取った西本刑事(高杉瑞穂)は、恋人の鈴香(辻本瑞貴)と伊豆高原へ旅行に出かけるが、旅先で悲劇が発生。

鈴香が板前の香田重信(武野功雄)を包丁で刺し殺して自殺してしまったのだ。静岡県警と共に、十津川や亀井刑事(石丸謙二郎)らも捜査を開始。その数日後に横浜で第二の事件が起こる。デート中のカップルの女性が、貴金属店のオーナーを刺殺して自殺したのだ。捜査の結果、2人の女性が共に不幸な過去を持ち、多重人格に関する同じ本を読んでいたことも判明し、十津川は著者である大学教授の香取信一郎(堺正章)のもとを訪れる...。

本作のキモは、堺正章が演じる犯罪心理学者の香取信一郎の存在だ。十津川の捜査に協力し、独自の視点で捜査に影響を与える "謎めいた知の巨人"的な存在として描かれる。じつはこの香坂という人物は原作小説には登場せず、ドラマのオリジナルキャラクターだ。さらに、本作には医療ジャーナリストの鏑木瑠偉(矢田亜希子)という人物も出てくるが、彼女も原作には登場しない。

犯罪心理学者と医療ジャーナリストという2人が登場することで、捜査の視点が単なる事実解明だけでなく、心理分析にも触れるよう脚色され、ドラマに奥行きを与えている。この点からもなかなか"攻めた"作品だと言えるだろう。

■包容力と人間味を強烈に感じさせる内藤の十津川が絶品

さて、ここからが本題だ。内藤演じる十津川警部は、歴代の十津川役と比較しても、「包容力」と「人間味」を強く押し出したという印象だ。部下の西本刑事に悲劇が訪れる展開ということで、十津川は単なる捜査の指揮者というより、部下を案じる上司としての人間性が強調される。内藤が演じると、よりそれが強く感じられるのだ。

内藤の演技は声を荒げることもなく、抑制されたトーンが軸だ。低く落ち着いた声と、相手の話をじっと聞く"間"に、十津川の温かみを感じさせる。小さな表情の変化で感情をにじませる細やかな芝居は、理知的ながらも人間味のある人物像を巧みに作り上げている。一言でいえば「柔らかい」のだ。

特に印象深いのは、堺正章との"演技合戦"である。本作では犯罪心理学者との対話シーンが重要になる。香取との対話場面では、ただ情報を受け取るのではなく、香取の言葉を自分なりに咀嚼し、静かに反論や疑問を投げかける。圧倒的な明晰さを感じさせる堺の"強い芝居"に対し、受けの演技で"対等な知性"を感じさせた内藤の演技には、静かな凄みがあった。

「相棒」の杉下右京のように派手な推理を披露することはないが、慎重に言葉を選ぶような抑えた演技で、物語全体に落ち着いたリアリティを醸し出している。派手さがないことが逆にいいのだ。十津川シリーズでは、旅情が重要な要素になるが、内藤は風景の中に立ったときの佇まいが非常に自然だ。風景を"邪魔しない"のである。景色を見つめる静かな横顔と、移動中の思索的な表情。そんな内藤の佇まいが、西村京太郎作品特有のトラベルミステリーと抜群に親和性を発揮する。

今回、TBSチャンネル1で、西村京太郎サスペンス 十津川警部シリーズ3「伊豆踊り子号殺人迷路」が放送される。派手さより「安心感」と「包容力」を感じさせ、温かい人間味を体現した内藤剛志の十津川警部には、独自の魅力がある。まさに絶品の芝居と言えるだろう。

2時間半の長尺でも疲れを感じさせず、物語を落ち着いたトーンで牽引する"軸"としての演技は見事だ。今回のオンエアにより、多くの人がその凄みを発見してもらえることを期待したい。

文＝渡辺敏樹

