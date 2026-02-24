新江ノ島水族館×たまごっちとのコラボイベント、“お世話”の工夫学ぶ特別展示にコラボドリンクやグッズも
【女子旅プレス＝2026/02/24】神奈川県の新江ノ島水族館では、たまごっちとのコラボレーションによる期間限定イベント「えのすいで発見！！たまごっちと海のなかまたち！」を、2026年3月14日（土）〜 5月17日（日）まで開催する。
【写真】関東最大級600万球イルミに「たまごっち」コラボエリア
1996年の発売以降、世界中で愛され続ける携帯型育成デジタルペット「たまごっち」。たまごっちのブランドパーパス「世話のやけるよろこびを世界中の人々に」の中にある「世話がやけるって、すごく大変で、すごく愛おしい。」というフレーズと、水族館の飼育スタッフ「えのすいトリーター」の思いが共鳴し、両者のコラボレーションが実現した。会期中は、個性豊かなたまごっちたちとともに、水族館でくらす生き物のこと、日々実践している生き物へのお世話の工夫などを楽しく学ぶことができる。
館内では「Tamagotchi Paradise」のデバイス型パネルとまめっちたちが来場者を迎える。特設水槽では、たまごっちの成長過程（ベビー期、キッズ期、ヤング期、アダルト期）に合わせ、イワシやクラゲ、イルカの成長とお世話の工夫を紹介する。えのすいトリーター目線の解説も交え、普段は見ることのできない飼育の工夫を知れるものだ。
また、館内9か所を巡るスタンプラリーも実施。すべてのお世話スタンプを集めると「えのすいトリーター見習い認定証スタンプ」をゲットできる仕組みだ。ラリーシートは平日先着600名、土日祝日は先着1,200名の限定配布。認定証スタンプの絵柄はイベント前半と後半で変更される。
さらに「Tamagotchi Paradise」の機能・ズームダイヤルを模した特設ブースが登場する。「たまラボ えのすい 出張所 えのたまけんびきょう」では、カタクチイワシの孵化仔魚のエサとなる「ワムシ」を顕微鏡で数えるなど、飼育に欠かせない緻密な作業を見学可能だ。
また、まめっちたちとあわたんがクラゲさながらに散歩する姿を見られる「まめっちたちとあわたんのぷかぷかさんぽ」、ペンギンの繁殖やたまごに関する展示を行う「たまラボ えのすい 出張所 たまごそうだん」、館内15か所にえのすいトリーターたちが思いを綴る「特設解説板 おせわだいありー」、館内各所に隠れている30種類のたまごっちたちを探しだす「たまごっちさがし」といった企画も用意される。
「オーシャンカフェ」では、ランダムコースター付きの「たまごっちソーダ」全4種を販売。また、フォトコーナーでは記念写真データ付きのキーホルダーやマグネットが購入できる。
さらにメインショップでは、キャラクリアケースやパーツ付きアクリルキーホルダー、ヘアゴムなどのたまごっちグッズを種類豊富に用意。さらには前売り券や年間パスポートの入会／更新特典として限定特典ステッカーが用意されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：2026年3月14日（土）〜 5月17日（日）9:00〜17:00
入場料金：大人2,800円、高校生1,800円、小・中学生1,300円、3歳以上の幼児900円
住所：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1新江ノ島水族館
電話番号：0466-29-9960
【Not Sponsored 記事】
