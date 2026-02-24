元乃木坂46衛藤美彩、実弟の晴れ姿公開「スタイル抜群」「仲良し姉弟」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】元乃木坂46の衛藤美彩が、2月24日までに自身のInstagramストーリーズを更新。2020〜2022年に箱根駅伝に出場し、現在は実業団チームで活躍する弟・木付琳選手の晴れ姿を公開した。
【写真】33歳元乃木坂「スタイル抜群」弟の結婚式ショット
衛藤は「昨日は弟の結婚式」と報告し、木付選手の後ろ姿ショットを投稿。光沢のあるネイビーの衣装を身にまとい凛とした佇まいが印象的な木付選手と、ウエディングドレス姿の新婦が寄り添って並ぶ姿を披露し、「最高の挙式披露宴だった」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「幸せオーラに包まれてる」「弟さんのご結婚、おめでとうございます」「幸せのお裾分け、ありがとう」「素敵すぎる」「スタイル抜群」「仲良し姉弟」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳元乃木坂「スタイル抜群」弟の結婚式ショット
◆衛藤美彩、弟の晴れ姿披露
衛藤は「昨日は弟の結婚式」と報告し、木付選手の後ろ姿ショットを投稿。光沢のあるネイビーの衣装を身にまとい凛とした佇まいが印象的な木付選手と、ウエディングドレス姿の新婦が寄り添って並ぶ姿を披露し、「最高の挙式披露宴だった」とつづっていた。
◆衛藤美彩の投稿に「素敵すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「幸せオーラに包まれてる」「弟さんのご結婚、おめでとうございます」「幸せのお裾分け、ありがとう」「素敵すぎる」「スタイル抜群」「仲良し姉弟」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】