IVE・レイ、ラブリーな“姫ギャル”に大変身！唯一無二のスタイルに絶賛の嵐「ツインテール大優勝」

IVEのレイが、唯一無二のスタイルでファンの視線を釘付けにした。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「盛れた」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

【写真】レイ、可愛さ限界突破の"ロリータ風衣装"

公開された写真には、日本の“平成ギャル”テイストのコーディネートに身を包んだレイの姿が収められている。

子猫がプリントされたオフショルダー風のカットソーに、ミニスカートやスタッズベルト、ファーブーツを合わせるなど、トレンドを巧みに取り入れながら自分らしい色に染め上げた唯一無二のファッションセンスを披露した。

さらに、キラキラと輝く加工やハートモチーフ、日本語フォントを用いたデコレーションなどの演出も印象的で、ラブリーな世界観をより一層引き立てている。

（写真＝レイInstagram）

投稿を見たファンからは、「ツインテール大優勝」「姫ギャル可愛すぎ」「レイちゃんにしか着こなせないスタイル」などのコメントが寄せられている。

なお、レイが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースした。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。