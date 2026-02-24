

ランバイク全国2位／田原季ちゃん

高松市にペダルのない自転車「ランバイク」に打ち込む3歳の男の子がいます。年間を通して開かれるランバイクの全日本選手権シリーズに挑戦。家族で新たな目標にチャレンジします。

夜7時。高松市内の真っ暗な練習場を二輪車で颯爽と駆け抜けているのは、高松市の田原季（たばら・とき）ちゃん（3）です。

季ちゃんが打ち込んでいる「ランバイク」は、ペダルのない二輪車で200～300mほどのコースを地面を蹴りながら進む競技です。

季ちゃんは、お母さんの安祐美さんと一緒に週3回練習に励んでいます。週1回は夜に練習するそうですが、遅い時間は疲れやすくなるそうです。

（季ちゃんのお母さん／田原安祐美さん）

「（練習後は）早く帰ってお風呂に入れて、すぐ寝てますね」

季ちゃんは昨シーズン、全国で12レースが行われる「R.C.S.全日本ランバイク選手権シリーズ」のうち、兵庫県の淡路島で開催された第9戦と第10戦で連勝しました。

東京でのグランドチャンピオン決定戦では準優勝。2歳クラスの総合ランキングで全国2位となりました。

（田原季ちゃん）

「（Q.ランバイクは好きですか？）好きです」

ランバイクと出会ったのは1歳のころ。きっかけは2人のお兄ちゃん、瑶（よう）さん（8）と暖（はる）ちゃん（5）でした。

（季ちゃんのお母さん／田原安祐美さん）

「兄二人が練習している風景やレースに出ているのを見て、何も言わずに『自分も乗る』という感じになっていた。歩くより先にバイクに乗っていた」

この日は、お兄ちゃん2人との対決が実現。2人をぐんぐん突き放してゴール。お兄ちゃん2人が季ちゃんのすごいところを教えてくれました。

（季ちゃんのお兄ちゃん／瑶さん）

「（Q.弟・季ちゃんのすごいところは？）1位になるところです」

（季ちゃんのお兄ちゃん／暖ちゃん）

「この前は足を上げられなかったのに、今は上げられてます。（Q.上手になったってこと？）うん」

3月7日から淡路島での全国大会に出場する季ちゃん。家族で新たな目標も目指しています。

（季ちゃんのお母さん／田原安祐美さん）

「4月に静岡である世界選手権の推薦をいただいているので、世界選手権での表彰台を目指して家族で頑張っている」

（田原季ちゃん）

「勝ちたい。（Q.優勝したいですか？）したいです」

2人のお兄ちゃんや仲間たちも季ちゃんの挑戦を応援します。

（2026年2月24日放送「News Park KSB」より）