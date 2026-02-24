中日は２４日、沖縄・北谷キャンプを打ち上げた。最終日は約２時間の練習を終え、藤嶋選手会長による一本締めを行った。その後、井上監督、コーチ、選手、スタッフらハイタッチを行うと、場内にはＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌だった玉置浩二の「ファンファーレ」が流れた。

「いい曲やなあと思いながらね。最高やね。サザンとか聴いても『桑田佳祐、天才！』って思うけど、今のナンバーワンの天才は玉置浩二だな。天才やん」と約１か月の練習を振り返りながら、締めくくりにふさわしい選曲に感極まった。

井上監督は阪神の打撃コーチ、ヘッドコーチを歴任した当時も、過酷な連続ティー打撃の練習中に布袋寅泰の「スリル」を流して選手の緊張感をあおるなど、“名ＤＪ”として教え子を鼓舞してきた。

「いろんな意味でテンションを上げるっていうのは大事なことでね。それが音楽だったりかとか、映画を見るとかで、みんなでテンションを上げ合うっていうのが大事やけど、そういうところで助けられる部分もあるし、頑張ろうという気持ちでね。何でも利用できるまで利用します」と力説した。