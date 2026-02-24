中国政府は24日、日本の20の企業や団体に対して軍民両用品の輸出を禁止したと発表しました。対象の品目には、レアアースも含まれているとみられます。

中国商務省は24日、「日本の軍事力強化に関与する日本の20の企業や団体を輸出管理規制リストに追加した」と発表しました。この中には三菱造船、航空機の部品などを製造する三菱重工や川崎重工業、IHIのグループ各社、防衛大学校などが含まれています。

また、「軍民両用品の最終ユーザーや最終用途が確認できない」として、自動車メーカーの「SUBARU」やエネルギー大手の「ENEOS」など別の20の日本企業や団体を「監視リスト」に追加したということです。

「監視リスト」に入った企業に対しては一般的な申請では、軍民両用品の輸出を許可せず、より厳格な審査を実施するとしています。商務省は先月、日本に対する軍民両用品の輸出規制を発表していましたが、対象の企業などは明らかにしていませんでした。

報道官は今回の措置について「日本の再軍事化と核保有の試みを阻止することを目的としていて、完全に正当で合法である」と強調した上で、「リストはごく一部の日本企業を対象とするもので、法を守る日本企業は心配する必要はない」と述べています。