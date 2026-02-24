新潟県にある東京電力・柏崎刈羽原発でテロ対策に関する秘密文書が不適切に管理されていた問題で24日、原子力規制委員会は安全上の重要度（4段階）について、下から2番目の「規制関与の下で改善を図る水準」という「白」とする暫定評価をしました。24日中に東京電力に対して通知を行います。

この問題は去年6月、東京電力の核物質防護の秘密情報を管理する社員が柏崎刈羽原発のテロ対策に関する文書などを持ち出すなどの不適切な管理をしていたことが発覚したものです。

テロ対策にまつわる文書は核物質を守るために厳重な管理が必要とされていますが、原子力規制庁によると社員は許可を得ずに文書を持ち出してコピーをし自分の机で保管したり、スマートフォンで撮影するなどしていたということです。

東京電力からこの問題の報告を受けた原子力規制庁は調査をおこない、24日、臨時で開かれた原子力規制委員会で安全上の重要度（4段階）を下から2番目の「白」とする暫定評価をしました。24日中に東京電力に通知をした上で、早ければ来週にも評価が正式決定します。

原子力規制庁によると、現時点で秘密情報の流出は確認されていないということです。

また今回の不正は個人の行為であり、組織的な不正ではないということで、現時点では柏崎刈羽原発の再稼働にまつわる影響はないとしています。

原子力規制委員会は今後、評価を正式決定し、東京電力に対し追加検査をおこなう方針です。