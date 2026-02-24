ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手が日本時間24日、ロッキーズとのオープン戦に出場。4打数2安打で順調な調整ぶりをうかがわせました。

敵地で行われたロッキーズとのオープン戦。村上選手の打順は3番、そしてメジャー挑戦で初の指名打者として先発出場を果たしました。

初回、1アウト1塁で第1打席が回ってくると、追い込まれてからストライクからボールに落ちるチェンジアップにバットが空を切り空振り三振。2打席目はカウント2-2から高めのストレートに合わせられず2打席連続で空振り三振に打ち取られます。

その後、6回に迎えた第3打席は、チェンジアップ2球を空振りし追い込まれるものの、最後は低めのシンカーを振り抜き、二遊間を抜くライト前安打。8回の第4打席は無死1塁で今オープン戦初めて左投手との対戦となり、91マイルのストレートをバットの先でとらえガラ空きとなった3塁線への2塁打となりました。

試合後、村上選手は自身の打撃を振り返り「試合に出られたことが一番良かったですし、しっかり打席に立って、スピード感だったりピッチクロックの中でも、しっかり取られることなく自分の間でいけたので、それがよかったです」と語りました。

前々回の試合で4打席、前回2打席、そして今回4打席と計10打席に立ち「試合勘はだいぶ戻ってきています。しっかりとピッチクロックの件も合わせて、打席に入る準備もしっかりできているので、すごく良い流れでは来ていると思います」と調整が順調に進んでいることを明かしました。

また守備に関しては三塁や一塁を守る予定の村上選手。 守備面での対応については「いやもうやれって言われたところでやるだけなので。しっかり練習して頑張りたいなと思っています」と語りました。

この村上選手の守備については、ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督も言及。「彼はとても良い状態に見える。本人の気持ちはわからないが確かに居心地が良くリラックスしているように見える。非常にハードな練習を積み重ねてきた。準備は完璧だ。サードではまだ感覚を掴むために調整中だが、ファーストでは完全に落ち着いていると思う。我々はチームの基本技術に多くの要素を追加し、選手たちにとって挑戦的なものとなっているが、彼はその調整をこなし素晴らしい仕事をしている」と評価しました。