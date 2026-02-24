なんだこの7W？ 青木香奈子が「操作性がある」未発売モデルをバッグイン【開幕前クラブチェック】
ルーキーイヤーの昨季、下部ステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」でプロ初優勝を果たした 青木香奈子。3月5日開幕のレギュラーツアー「ダイキンオーキッドレディス」には主催者推薦で出場するが、ツアー開幕を前に新作クラブをバッグに加えてきた。
【写真】未発売の7番ウッドはこんな顔
キャロウェイと契約する青木は、ウッド類を最新の『QUANTUM』シリーズにスイッチ。すでに同シリーズは発売されているが、7番ウッドは未発表とみられるモデルをバッグインしていた。ソールには『QUANTUM MINI SPINNER』と刻印されている。ネックは接着タイプでディープフェース。通常モデルに比べてややヒール側がすっきり見え、コントロール性能を重視した設計に見える。実際に青木も「操作性がある」と話しており、飛ばすというより、高い球でグリーンを止める武器としてバッグに入れた意図がある。政田夢乃も同クラブをテスト中とのことで、開幕戦では未発表モデルを投入する選手も多いかもしれない。昨年ツアーを戦い抜くなかで感じたのは「低い球ではグリーンが止まらない」こと。特にメジャーセッティングではそれを強く実感したため、ショートウッドを入れるほか、昨年投入していた5番アイアンを抜いてユーティリティに替えるなど、工夫を凝らす。オフには体重を5キロ増量し、飛距離もアップ。それに伴い番手構成の選択肢も増え、ロフトの多いウッドを選べるようになった。新たなセッティングで、プロ2年目のシーズンをスタートさせる。【青木香奈子のクラブセッティング】（2026年2月時点）1W:QUANTUM ???(9度/SPEEDER NX GOLD 5-S)3W:QUANTUM MAX(16.5度/SPEEDER NX GOLD 6-S)7W:QUANTUM MINI SPINNER(21度/SPEEDER NX GOLD 6-S)4、5U:QUANTUM MAX FAST(22度/ SPEEDER NX HB 75-S)6I:APEX(NSプロ 850GH S)5〜PW:X FORGED MAX(NSプロ 850GH S)46度:OPUS SP (NSプロ 105 S)52,58度:X FORGED(NSプロ 105 S)PT:オデッセイ ELEVENBALL:CHROME TOUR X
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【写真】
7W投入など飛距離アップで番手“再構築” 青木香奈子がウッドを『QUANTUM』に一新【開幕前クラブチェック】
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
政田夢乃がキャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
体重5キロ増で10y飛距離アップ プロ2年目・青木香奈子の意外な悩み「太って見られない…」
【写真】未発売の7番ウッドはこんな顔
キャロウェイと契約する青木は、ウッド類を最新の『QUANTUM』シリーズにスイッチ。すでに同シリーズは発売されているが、7番ウッドは未発表とみられるモデルをバッグインしていた。ソールには『QUANTUM MINI SPINNER』と刻印されている。ネックは接着タイプでディープフェース。通常モデルに比べてややヒール側がすっきり見え、コントロール性能を重視した設計に見える。実際に青木も「操作性がある」と話しており、飛ばすというより、高い球でグリーンを止める武器としてバッグに入れた意図がある。政田夢乃も同クラブをテスト中とのことで、開幕戦では未発表モデルを投入する選手も多いかもしれない。昨年ツアーを戦い抜くなかで感じたのは「低い球ではグリーンが止まらない」こと。特にメジャーセッティングではそれを強く実感したため、ショートウッドを入れるほか、昨年投入していた5番アイアンを抜いてユーティリティに替えるなど、工夫を凝らす。オフには体重を5キロ増量し、飛距離もアップ。それに伴い番手構成の選択肢も増え、ロフトの多いウッドを選べるようになった。新たなセッティングで、プロ2年目のシーズンをスタートさせる。【青木香奈子のクラブセッティング】（2026年2月時点）1W:QUANTUM ???(9度/SPEEDER NX GOLD 5-S)3W:QUANTUM MAX(16.5度/SPEEDER NX GOLD 6-S)7W:QUANTUM MINI SPINNER(21度/SPEEDER NX GOLD 6-S)4、5U:QUANTUM MAX FAST(22度/ SPEEDER NX HB 75-S)6I:APEX(NSプロ 850GH S)5〜PW:X FORGED MAX(NSプロ 850GH S)46度:OPUS SP (NSプロ 105 S)52,58度:X FORGED(NSプロ 105 S)PT:オデッセイ ELEVENBALL:CHROME TOUR X
<ゴルフ情報ALBA.Net>
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【写真】
7W投入など飛距離アップで番手“再構築” 青木香奈子がウッドを『QUANTUM』に一新【開幕前クラブチェック】
実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
政田夢乃がキャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
体重5キロ増で10y飛距離アップ プロ2年目・青木香奈子の意外な悩み「太って見られない…」