大河出演の北村有起哉、“日曜劇場”を念頭？「最近ちょっと悪役のイメージが強くて、このタイミングでこのお話はやった！と」 岡部たかしは“御上先生”を絶賛
俳優の北村有起哉が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。出演者発表会見に登壇した北村は「最近ちょっと悪役のイメージが強くて、このタイミングでこのお話はやった！とホッとしました」と喜びを語った。
【写真】圧巻…！ガッツポーズで記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
北村は、松坂桃李が演じる主人公・小栗忠順の父親・小栗忠高の役を務める。北村は「ワクワクが止まらない状態。時代劇が大好きなのでやっと久しぶりにできるぞと心躍らせています」と話した。
続けて「最近ちょっと悪役のイメージが強くて、このタイミングでこのお話はやった！とホッとしました」と、現在出演中のTBSドラマ『リブート』を念頭に置いたとみられる発言で会場の笑いを誘っていた。
忠順の上司・井伊直弼役を務める岡部たかしは、松坂がかつて演じた『御上先生』の演技を絶賛。「居酒屋で時計外してモノマネをしていた」と明かし、御上のセリフ「そうだね」について「それが素敵」と話していた。今作については「緊張とワクワクで挑みたい」と意欲を述べていた。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。
