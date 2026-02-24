IMP.基俊介ら主演『ぴーすおぶせーふ』東京・大阪で上演へ チケットは3・11正午から
IMP.の基俊介、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務めるドラマ『ぴーすおぶせーふ』の舞台版が、2026年6月に東京・大阪で上演されることが決定した。東京・ヒューリックホール東京、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティの2都市で全26公演を実施。チケットは2026年3月11日正午からローソンチケットで先行受付がスタートする。
本作は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演されヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結する完全新作のドラマ＆舞台連動企画。第2弾となる今回は、謎の組織「カイザー軍団」による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる“事なかれ主義者”3人が、逃げたいのに巻き込まれ、関わりたくないのに真相へ近づいていく姿を描く会話劇だ。
舞台版ではドラマのその先を描く完全新作ストーリーを展開。解禁されたキービジュアルは、パーカー姿の3人がリラックスした表情を見せる一方、「逃げ場ゼロの最終決断!?」のコピーが躍り、劇場という密室で繰り広げられる笑いと緊張感を予感させるビジュアルとなっている。
出演は、黒島結人役の基俊介、灰原恵役の佐々木美玲、白間宮和也役の落合モトキに加え、柊木陽太、愛来、辻本耕志、山崎樹範ら。脚本は宮本武史、音楽は牧戸太郎、演出は保母海里風が手がける。
■公演概要およびチケット情報は以下の通り
■舞台『ぴーすおぶせーふ』公演概要
・公演時期：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）
・東京公演会場：ヒューリックホール東京
・大阪公演会場：梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
■チケット販売スケジュール
・エントリー期間（一次先行／抽選）：2026年3月11日（水）正午〜3月23日（月）後11：59
・当落発表：2026年3月27日（金）後3：00以降
・料金：1万2000円（税込）
・販売：ローソンチケット
ドラマは2026年3月10日から日本テレビで放送開始。初回は後1：09から放送され、以降は毎週火曜後0：59から放送予定で、放送後はTVer、Huluでも配信される。ドラマから舞台へと続く“事なかれ主義者”3人の新たな物語に注目が集まりそうだ。
