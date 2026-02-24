お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。相方の綾部祐二（48）の近況について語った。

司会の黒柳徹子は「あなたは本業はお笑いコンビのピース、で相方の綾部さんはアメリカ在住。この方、面白いですよね。ハリウッドのスターになりたいって言ったんですって」と質問した。

又吉は「ハリウッドのスターになりたいって言ってアメリカに行ったんですけれど、どうやって暮らしているのか全然分からないです」と淡々と明かした。

黒柳が「でももう9年になるんですって。英語は随分上手になった」と続けると、「英語は日常会話はだいぶ話せるみたいですけどね」と又吉。黒柳は「普通だったら随分できるよね、9年いたら。でも外国人と話さないとねえ」とも語った。

又吉は「そうですね。そういう機会もあるとは思うんですけれども」としたものの「結婚しまして。日本人の」と明かした。黒柳は「ああじゃあ日本語で話しているんだね。そうするとねえ、あんまり上手にならないのよね。毎日朝起きたら英語しかないっていう状況で暮らすのと、日本語が隣に、奥さまがいるってなると」と推測した。

又吉はさらに「黒柳さんがニューヨークに行かれた時に、5番街で着物を着て写真撮られているじゃないですか。あれを綾部は見て、同じように5番街で着物を着て写真を撮りたいって言って、一応買って行ったみたいですけど」と証言したものの「帯の締め方が分からんって言って、まだ撮れていないみたいです」と暴露した。

黒柳は昨年綾部が帰国し、又吉と舞台に立ったとも紹介。又吉は「アメリカでなんの成果も挙げていないんですけれど、登場する時に僕がまず舞台上の袖から出ていってセンターに立って。そこからさらにカッコいい音楽が流れて、綾部が客席から登場するっている演出を自分で考えてやっていました」と振り返った。

黒柳が「ウケた？、そしたら」と尋ねると、「盛り上がってはいました」と笑ってみせた。