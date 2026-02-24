『パペットスンスン』ディズニープラスで3月4日より一挙配信開始決定!
SNSで話題のパペットムービー『パペットスンスン』が、3月4日よりディズニープラスにて一挙配信開始されることが決定した。
『パペットスンスン』ディズニープラスで3月4日より配信開始 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee
「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才のスンスンと仲間たちがくり広げる何気ない日常を描いた作品。今回ディズニープラスで配信される『パペットスンスン』は、スンスンたちの何気ない日常を描いたパペットムービーだ。
癒しとシュールさで幅広い世代を中心に支持されるようになったスンスンは現在Xの公式アカウントのフォロワーは70万人(2026年2月現在)を突破、公式YouTubeでの総再生回数も1億回を超える(2026年2月現在)。先日もニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』にスンスンがメインパーソナリティとして登場するなど活躍の場は広がっている。
2025年夏より、フジテレビ系「めざましテレビ」内でショートムービー『パペットスンスン』の放送がスタートしたほか、様々なイベントも開催され、書籍やコラボ商品も続々と発売されるなど、大人から子どもまで幅広い世代に人気を集め、ますます盛り上がりを見せている。
『パペットスンスン』ディズニープラスで3月4日より配信開始 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee
「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才のスンスンと仲間たちがくり広げる何気ない日常を描いた作品。今回ディズニープラスで配信される『パペットスンスン』は、スンスンたちの何気ない日常を描いたパペットムービーだ。
2025年夏より、フジテレビ系「めざましテレビ」内でショートムービー『パペットスンスン』の放送がスタートしたほか、様々なイベントも開催され、書籍やコラボ商品も続々と発売されるなど、大人から子どもまで幅広い世代に人気を集め、ますます盛り上がりを見せている。