春節明けの中国市場は株高スタート＝アジア株

東京時間13:30現在
香港ハンセン指数　　 26558.03（-523.88　-1.93%）
中国上海総合指数　 4129.78（+47.70　+1.17%）
台湾加権指数　　　　 34633.01（+859.75　+2.55%）
韓国総合株価指数　 5958.73（+112.64　+1.93%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 9018.30（-7.73　-0.09%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 82548.00（-746.66　-0.90%）

　春節明けの中国本土株市場はしっかり。ハイテクの上昇もあって、深セン総合が上海総合を上回る上昇率となっている。上海総合採用銘柄では石油大手ペトロチャイナ、シノペック、鉱山大手紫金鉱業、通信ネットワーク危機の冨士康工業などが強い。

香港ハンセンは朝から軟調。バイオ医療などが軟調。食肉の万洲国際、ビール会社華潤ビールなどがしっかり。

　豪ASXは小動き。ウッドサイドエナジーなどエネルギー会社が堅調。

ＭＩＫＡＢＵ＋2回名