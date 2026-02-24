春節明けの中国市場は株高スタート＝アジア株



東京時間13:30現在

香港ハンセン指数 26558.03（-523.88 -1.93%）

中国上海総合指数 4129.78（+47.70 +1.17%）

台湾加権指数 34633.01（+859.75 +2.55%）

韓国総合株価指数 5958.73（+112.64 +1.93%）

豪ＡＳＸ２００指数 9018.30（-7.73 -0.09%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82548.00（-746.66 -0.90%）



春節明けの中国本土株市場はしっかり。ハイテクの上昇もあって、深セン総合が上海総合を上回る上昇率となっている。上海総合採用銘柄では石油大手ペトロチャイナ、シノペック、鉱山大手紫金鉱業、通信ネットワーク危機の冨士康工業などが強い。



香港ハンセンは朝から軟調。バイオ医療などが軟調。食肉の万洲国際、ビール会社華潤ビールなどがしっかり。



豪ASXは小動き。ウッドサイドエナジーなどエネルギー会社が堅調。



