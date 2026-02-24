近畿日本鉄道（近鉄）はこのほど、３月２０日から５月６日まで、生駒山上遊園地での宿泊体験イベントを開催すると発表した。同遊園地を運営している株式会社近鉄生駒レジャーと、同遊園地内で「いこま山ビューレストラン」を運営している株式会社ケイトが実施する。

同遊園地内に留め置いたキャンピングカーに宿泊し、夜は山頂からの大阪平野の夕景・夜景、朝は奈良方面からの朝日を満喫できるとしている。キャンピングカー利用料金には、キャンピングカーでの宿泊体験に加え、生駒山上遊園地で利用できる「とくとくチケット（のりもの券１２回分）」も含まれている。

【生駒山上遊園地 宿泊体験イベント 概要】

▼イベント期間 ３月２０日〜５月６日 ※木曜日は除く

▼宿泊日 ３月２０日チェックインから５月６日チェックアウトまで ※水、木曜日はチェックイン不可。連泊不可。

▼発売期間 ２月１９日１４時から５月３日２３時５９分まで（事前予約制、宿泊日の２日前まで受付）

▼料金 キャンピングカー使用料（税込）１日４組限定 平日３万８０００円〜／休日６万円〜 食事代（２食、税込、人数分必要）おとな１人６０００円／こども１人３５００円 ※遊園地までの交通費（信貴生駒スカイライン通行料、近鉄生駒ケーブル運賃等）は含まれない

▼予約 特設サイトから事前予約制。 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅｖｅｎｔ．ｐａｒｋ．ｃａｍｐ．ｊｐ／