1万人が絶賛！しょうがでぽかぽか＆材料2つで作る「ひき肉と大根の煮物」

寒い季節に体が温まるおすすめのレシピをご紹介します。材料は大根とひき肉のみ。しょうがの効果で、体の内側からほかほか温まります。

▼やさしい味で食欲をそそる

食べやすい大きさに切った大根とひき肉、調味料を入れて鍋でコトコト煮込む簡単レシピ。和風のやさしい味つけで、ごはんとの相性も抜群です。



実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「家族からも大好評です！」「簡単で美味しい！リピ決定」など、おいしくて簡単、たっぷり食べられるレシピが大絶賛されています。





旬の大根はみずみずしく、煮込むことでひき肉の旨味がしっかりとしみ込みます。和風のやさしい味つけも大好評。水溶き片栗粉でとろみをつけるので、ごはんにのせて丼物にするのもおすすめです。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。