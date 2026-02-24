タレントの重盛さと美（37）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。タレントで実業家・板野友美（34）の素顔を語った。

同番組に「仲良しコンビ」として登場した2人。「重盛が思う板野の怖い一面」として、重盛は「仕事が好きすぎて怖い」「プレゼントが高すぎて怖い」を挙げた。

仲良くなるきっかけについて、インスタグラムのDMを通じて、板野が手掛けるブランドのモデルに重盛を“スカウト”したことだと明かされた。

しかしまだ誘われて間もない初期の頃、重盛は食事の席で、板野から真顔で「お金稼ぎたくない？」と言われたと告白。スタジオでは「えーっ！」「うわー」と悲鳴が上がった。

すると板野は「“なんでそんなに働いてるの？”って言われたから、普通に“お金稼ぎたくない？”」と伝えただけだと苦笑い。決して怪しげなトーンで返したわけではないと釈明した。

さらに重盛は、板野からプレゼントをもらった際のエピソードを披露。その時まだ会うのは2回目だったが、誕生日が近い重盛のために、板野は贈り物を用意していた。

受け取った重盛が開けてみたところ、グレーのトップスとともに領収書が。そこには「6万9000円」と書かれていた。重盛が「家族とかみんなの分をいっぱい買ったのが、間違って入ってたのかな」と詳細を確認したところ、「トップス 1」と記載されていた。

これに板野は「ミス」と認めながら「私も好きなブランドだから、さっちゃんぽいと思って買っただけ」と説明。板野から“さっちゃん”と呼ばれている重盛も、「間違って入ってのは分かってたけど、その額にびっくりして」とフォローしていた。