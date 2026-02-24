【春水堂】好きなドリンクを買うともう1杯無料！公式LINE限定の超お得なクーポン見逃さないで《最長3月22日まで》

台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」では、2026年2月21日から公式LINE登録者限定で、ドリンクを1杯買うと同じドリンクがもう1杯もらえるクーポンが配布されています。

2回もお得に飲めるとは...！

LINE登録者限定の大人気企画「BUY1GET1」キャンペーンです。不定期で開催されています。

会計時にクーポンを提示し、好きなドリンク（テイクアウトのみ）を1杯購入すると、同じカスタマイズのドリンクがもう1杯無料でもらえます。

キャンペーン対象となるのはドリンク全種類。

キャンペーンは2回に分けられています。第1弾は2月21日から3月8日、第2弾は3月9日から22日までの開催です。クーポンは、期間中にそれぞれ1回ずつ使えます。

なお、キャンペーンはテイクアウト限定。モバイルオーダーは対象外です。

他のクーポンや割引との併用はできません。「新春お茶初め福袋2026」のドリンクチケットも対象外となっています。

誤操作で画面を「使用済み」にしてしまった場合、クーポンは利用できないのでご注意を。

