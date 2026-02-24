今季全休もチームへ同行するタイリース・ハリバートンが帯状疱疹のため数週間の離脱

昨シーズン。インディアナ・ペイサーズはプレーオフを勝ち上がり、イースタン・カンファレンスを制してNBAファイナルへ進出。オクラホマシティ・サンダーとのシリーズを最終第7戦の末に落とすも、リーグ制覇まであと1勝に迫る快進撃を見せていた。

ファイナル第7戦でアキレス腱を断裂したタイリース・ハリバートンは、今シーズン全休も、試合中はベンチ入りしてチームメートたちを鼓舞している。

そうした中、ペイサーズのリック・カーライルHC（ヘッドコーチ）は、2月23日（現地時間22日、日付は以下同）にハリバートンが帯状疱疹と診断されたため、数週間はチームから離脱すると明かした。

「非常に辛いこと。これはここ数日の間に起こったことだ。ワシントンD.C.で我々と合流した際に奇妙な症状が出て、ここ（インディアナ）へ戻ってきた。一刻も早い回復を心から願っている。これは特殊なケースだが、彼はいつもポジティブだから、きっと乗り越えられるだろう」

今シーズンのペイサーズは、オールスターフォワードのパスカル・シアカム、ガードのアンドリュー・ネムハードを中心に戦っているものの、24日を終えてイースト最下位の15勝43敗へ低迷している。

【動画】昨シーズンのプレーオフでハリバートンが決めた好プレー集





