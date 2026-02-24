ビーマップ<4316.T>が４営業日ぶりに反発している。同社はきょう、人工ダイヤモンドを最終的な半導体材料にする知見を持つＸｅｌｌａ Ｄｏｉ氏が顧問に就任したと発表しており、これが株価を刺激しているようだ。



Ｘｅｌｌａ Ｄｏｉ氏は、シカゴ大学在学中の２０２５年５月に共同創業者としてディープテック（大学や研究機関レベルの科学的な研究成果や発見に基づく高度な専門性を持つ技術で、かつ、その技術の活用によってグローバルな社会課題の根本的解決を目指そうとするもの）企業のＫ１セミコンダクターを立ち上げ、現在まで最高技術責任者（ＣＴＯ）を務めている。ビーマップは米国内における人工ダイヤモンド材料の製造・供給を事業として進めており、Ｄｏｉ氏の知見を事業の展開と発展に生かしていくとしている。



