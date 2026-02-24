長田観光in山手線で行ける東京の歴史と絶景ツアー



今回は、山手線と徒歩で楽ちん移動！

東京のド定番観光地で絶景とグルメ、歴史に出会えるツアー！



＜出演者＞

長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）

ゲスト：瀬戸康史



＜紹介したお店・施設など＞

■新宿御苑

【入園料】

一般 500円 ※交通系ICカードによる入園ゲート決済が可能

（30人以上団体割引：400円 ※事前申込不要)

65歳以上 250円

学生(高校生以上) 250円

子ども（中学生以下） 無料





・日本庭園・旧御凉亭（台湾閣）【楽羽亭】・新宿御苑むろやあったかみたらし団子 659円いちごパフェ 1100円※春限定メニューてまり寿司側膳 1600円うなぎいなり 450円フルーツ大福（みかん） 700円・江一商店プレミアム着物プラン19,800円■渋谷スクランブルスクエア・SHIBUYA SKY【入場料金】WEBチケット 大人2,700円（〜14：59）/3400円（15：00〜）窓口チケット 大人3,000円（〜14：59）/3700円（15：00〜）※大人の入場チケットはWEBで完売の場合、窓口も完売※子どもの入場チケットは当日窓口でのみ販売、5歳以下無料詳しくは公式サイトをご確認ください・Paradise Loungeミックスソフト 780円ホットトッグオリジナル 900円チュロソフト 980円・SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOPハチふるマスコントSHIBUYASKYオリジナル 2046円アクリルキーホルダーピクセルシブヤ 770円お芽でたおちょこ 660円SHIBUYASKYステンドマグネット 990円ヘリポート・ラバーコースター 880円LOVE HACHルニットキャップ 2750円キーホルダーSHIBUYASKYLOGO 680円■東京プリンスホテル・アッパーフロア スーペリアダブル1名様あたり 15,500円〜※1室2名様ご利用時※別途宿泊税がかかります・カフェ＆バータワービューララスドームテント席確約プラン“モノクロSEAT”1名11,000円（料理代込み）※ランチ・ディナー 3組様限定プラン※本プランは2〜4名まで利用可能※料理は【Winter Cuisine -棋Chess-】のご用意・Winter Cuisine―棋Chess― 9000円カカオリキュール香るフォアグラムースアレキサンダースタイルサーモングラタンのパイ包み焼き漆黒の国産牛ビーフンチューモノクロフォンダンショコラーCheckmate―・Party Plan 1名様6000円※2名分から注文可国産牛ローストビーフと国産鶏のソテー盛り合わせ海老とキノコのパイ包み焼き・ソーセージとポテトの盛り合わせリフォーム達人のお宅覗くンデス暮らしやすさを追求！１０個のアイデアが詰まった、楽ちんハウス！【出演者】松尾駿・佐藤栞里ゲスト 杉山愛・杉山走【１０個のアイデア】・高機能システムキッチン！・AI技術を導入したストレスフリーな生活・近年、人気期の窓インテリア！・デザインのアクセントも生活感を消すこともできる！・こどもたちに快適な遊び空間を確保！・特別な素材が使われた障子！・タイヤつきの台で重たい洗濯物も楽ちんに！・段差をあえてつけて、洗濯物をより楽に！・２つに分けられる寝室！・コストを抑えて湿気対策も！「珪藻土壁紙！」【キッチン】LIXIL システムキッチン「リシェル」【リビング】トーソー ハニカムスクリーン「シェラ」【和室】toolbox 障子掃き出し窓タイプ H1700〜1999DAIKEN ここち和座 清流国民意識調査ビンゴ＜２０代〜７０代 300人に聞いた！思い出の卒業ソングと言えば？＞1位 卒業写真/荒井由実２位 贈る言葉/海援隊３位 卒業/斉藤由貴４位 ３月９日/レミオロメン５位 卒業/尾崎豊６位 仰げば尊し７位 蛍の光８位 旅立ちの日に９位 乾杯/長渕剛▼プレゼントRUMBLE CRUMBLEストロベリークランベリークッキー 3個入 2176円