２月２４日（火）のヒルナンデス！は・・・長田観光in山手線で行ける東京の歴史と絶景ツアー＆リフォーム達人のお宅覗くンデス
長田観光in山手線で行ける東京の歴史と絶景ツアー
今回は、山手線と徒歩で楽ちん移動！
東京のド定番観光地で絶景とグルメ、歴史に出会えるツアー！
＜出演者＞
長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）
ゲスト：瀬戸康史
＜紹介したお店・施設など＞
■新宿御苑
【入園料】
一般 500円 ※交通系ICカードによる入園ゲート決済が可能
（30人以上団体割引：400円 ※事前申込不要)
65歳以上 250円
学生(高校生以上) 250円
子ども（中学生以下） 無料
・旧御凉亭（台湾閣）
【楽羽亭】
・新宿御苑むろや
あったかみたらし団子 659円
いちごパフェ 1100円
※春限定メニュー
てまり寿司側膳 1600円
うなぎいなり 450円
フルーツ大福（みかん） 700円
・江一商店
プレミアム着物プラン19,800円
■渋谷スクランブルスクエア
・SHIBUYA SKY
【入場料金】
WEBチケット 大人2,700円（〜14：59）/3400円（15：00〜）
窓口チケット 大人3,000円（〜14：59）/3700円（15：00〜）
※大人の入場チケットはWEBで完売の場合、窓口も完売
※子どもの入場チケットは当日窓口でのみ販売、5歳以下無料
詳しくは公式サイトをご確認ください
・Paradise Lounge
ミックスソフト 780円
ホットトッグオリジナル 900円
チュロソフト 980円
・SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP
ハチふるマスコントSHIBUYASKYオリジナル 2046円
アクリルキーホルダーピクセルシブヤ 770円
お芽でたおちょこ 660円
SHIBUYASKYステンドマグネット 990円
ヘリポート・ラバーコースター 880円
LOVE HACHルニットキャップ 2750円
キーホルダーSHIBUYASKYLOGO 680円
■東京プリンスホテル
・アッパーフロア スーペリアダブル
1名様あたり 15,500円〜
※1室2名様ご利用時
※別途宿泊税がかかります
・カフェ＆バータワービューララス
ドームテント席確約プラン“モノクロSEAT”
1名11,000円（料理代込み）
※ランチ・ディナー 3組様限定プラン
※本プランは2〜4名まで利用可能
※料理は【Winter Cuisine -棋Chess-】のご用意
・Winter Cuisine―棋Chess― 9000円
カカオリキュール香るフォアグラムース
アレキサンダースタイル
サーモングラタンのパイ包み焼き
漆黒の国産牛ビーフンチュー
モノクロフォンダンショコラーCheckmate―
・Party Plan 1名様6000円
※2名分から注文可
国産牛ローストビーフと国産鶏のソテー盛り合わせ
海老とキノコのパイ包み焼き
・ソーセージとポテトの盛り合わせ
リフォーム達人のお宅覗くンデス
暮らしやすさを追求！１０個のアイデアが詰まった、楽ちんハウス！
【出演者】
松尾駿・佐藤栞里
ゲスト 杉山愛・杉山走
【１０個のアイデア】
・高機能システムキッチン！
・AI技術を導入したストレスフリーな生活
・近年、人気期の窓インテリア！
・デザインのアクセントも生活感を消すこともできる！
・こどもたちに快適な遊び空間を確保！
・特別な素材が使われた障子！
・タイヤつきの台で重たい洗濯物も楽ちんに！
・段差をあえてつけて、洗濯物をより楽に！
・２つに分けられる寝室！
・コストを抑えて湿気対策も！「珪藻土壁紙！」
【キッチン】
LIXIL システムキッチン「リシェル」
【リビング】
トーソー ハニカムスクリーン「シェラ」
【和室】
toolbox 障子掃き出し窓タイプ H1700〜1999
DAIKEN ここち和座 清流
国民意識調査ビンゴ
＜２０代〜７０代 300人に聞いた！思い出の卒業ソングと言えば？＞
1位 卒業写真/荒井由実
２位 贈る言葉/海援隊
３位 卒業/斉藤由貴
４位 ３月９日/レミオロメン
５位 卒業/尾崎豊
６位 仰げば尊し
７位 蛍の光
８位 旅立ちの日に
９位 乾杯/長渕剛
▼プレゼント
RUMBLE CRUMBLE
ストロベリークランベリークッキー 3個入 2176円