今週は春の中距離戦線を占う伝統の一戦、第100回（GII、芝1800m）が中山競馬場で行われる。

一昨年の牝馬二冠チェルヴィニアをはじめ、重賞4勝のレーベンスティール、中山金杯を制したカラマティアノスや、昨年のエプソムCでレコードVのセイウンハーデスなど、粒ぞろいのメンバーが集結する。

そんな中、実績最上位のチェルヴィニアが、今回の「危険な人気馬」の標的となる。

■36年間未勝利の5歳牝馬

3歳時はオークス、秋華賞と二冠を制したチェルヴィニア。さらなる飛躍を期した昨年だったが、しらさぎSの2着が最高成績でまさかの未勝利、ドバイ遠征など強豪が相手だったとはいえ不満の残る一年だった。

それでも、実績はメンバーで最上位。鞍上も乗り慣れたルメール騎手に戻り、復活を期待する声は大きい。

近年はGIでも牝馬が牡馬を蹴散らすシーンは多くなったが、伝統の中山記念では、まだまだ牡馬が優勢の傾向。過去10年で牝馬の成績は【0.3.1.7】であり、馬券に絡む確率はまずまずだが、勝ち切るまでには至っていない。

過去40年遡っても牝馬はわずか3勝のみであり、5歳牝馬に限ると1989年コーセイ以来36年間も未勝利。ヴィブロス、ディアドラ、アエロリット、ラッキーライラック、スタニングローズなど、GI馬がことごとく跳ね返されている舞台であり、牡馬の壁は想像以上に高い。

■小回り適性にも疑問符がつく

臨戦過程で見てみると、過去10年で前走GIは【4.3.4.24】の成績だが、マイルCS組に限ると【1.0.2.9】となり、それほど相性は良くない。また、前走4角10番手以下の馬は【0.1.0.27】でさっぱり。

開幕週の中山で先行有利の馬場が想定され、極端な後方待機策からの馬券内突入は難しいということか。チェルヴィニアは中団からでも運べるタイプだが、前走のような位置取りだと、今回も厳しいレースを強いられる。

加えて、過去10年の勝ち馬10頭中8頭は、札幌・福島・中山といった直線の短い競馬場で芝1800～2000mの重賞勝ちの実績を持った馬たち。チェルヴィニアは今回が初の中山となり、コース適性の面でも疑問符がつく。

先週のフェブラリーSは木村厩舎×ルメール騎手のコンビで制し勢いに乗る状況ではあるが、秋華賞以来勝ち星に見放されており、一度調子を崩すとなかなか復調することが難しい牝馬。加えて、牡馬優勢のレース特性、臨戦過程や初コースなど、マイナス要素が多く存在し、人気ほどの信頼度はない。妙味を考慮すると、少なくとも「頭」勝負は避けたい。

