中村雅俊、大河ドラマで主人公の恩師役「人間的な魅力を」 ゆかりの地からのプレッシャーには苦笑い
俳優の中村雅俊が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。小栗忠順の恩師・安積艮斎役を演じる中村が意気込みを明かした。
【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
中村は本作で大河ドラマ6作目となる。演じる安積艮斎はこれまでほとんど描かれることのなかった人物。中村は「最初にやるという意味では、中村雅俊そのもので色をつけていいんじゃないかと勝手に思ってますので、これはやり放題だなと思っています」とにんまり。
生誕の地である福島県の記者から、中村自身のゆかりを問われると、「ごんさい豆というのがありまして、その作っているところが柏屋というところで、薄皮まんじゅうが大好物」と告白。「宮城県出身なので、宮城への途中であったら食べようみたいな。実際によく郡山でコンサートに行くたびに『うまいよね！』って言っていたら、柏屋から差し入れをいただいた」と声を弾ませた。
続いても別の福島県の記者から、福島の本作を楽しみにしている人へのメッセージを求められた中村は「どんどんどんどんプレッシャーを感じています」と苦笑い。「歴史的に何をしたとか、どうしたじゃなくて、人として魅力がある人物を演じたい。いろんなセリフに含まれている恩師としての人間的な魅力が出るような芝居ができたら」と意気込んだ。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。
【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
中村は本作で大河ドラマ6作目となる。演じる安積艮斎はこれまでほとんど描かれることのなかった人物。中村は「最初にやるという意味では、中村雅俊そのもので色をつけていいんじゃないかと勝手に思ってますので、これはやり放題だなと思っています」とにんまり。
続いても別の福島県の記者から、福島の本作を楽しみにしている人へのメッセージを求められた中村は「どんどんどんどんプレッシャーを感じています」と苦笑い。「歴史的に何をしたとか、どうしたじゃなくて、人として魅力がある人物を演じたい。いろんなセリフに含まれている恩師としての人間的な魅力が出るような芝居ができたら」と意気込んだ。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。