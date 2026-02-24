3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎え、菊池雄星投手（34）が“異例”のブルペン投球で調整を進めた。

菊池はダルビッシュが見守る前で、捕手の坂本を相手に背番号と同じ17球を投じた。投球後はその坂本やダルビッシュ、能見投手コーチ、村田バッテリーコーチと輪になって意見を交わす場面もあった。

「明日ライブBPを予定してますので、傾斜を確認するという意味合いで投げました」と目的を説明。ブルペン投球後、サブグラウンドで声を上げながら力の入ったシャドーピッチングを行った。「シーズン中は僕、ブルペンは1回も入らないので。試合の前の日に、今日はたまたまブルペン入りましたけど、基本は入らないので、入らない分、ああいうふうにイメージトレーニングをして、というのはシーズン中もやってますので。そのルーティン通りという感じです」と続けた。

試合前にブルペン投球は行わず、シャドーピッチングで準備を整える。“異例”とも言える調整法には確固たる理由がある。シャドーピッチングについて「ブルペンに入らなくなったのは3年前なので、3年間毎日というか、登板前はやってるって感じです」としたうえで「中5日で怪我しないっていうのを一番大事にしてますので、ブルペンに入らない不安よりも、入らずに疲労を取るっていうメリットの方が僕の中では大きいっていうことですね」と話した。

独特な調整法に「僕だけじゃないですかね。って言われてますけど。見たことないとは言われてますけど」と笑った左腕。22日にチームに合流。前日23日に食事会をしたことを明かした上で「非常に楽しい3日間でした。3日間のために無理して来る必要があるのかどうかっていうのもちょっと悩みましたけれども、ただ来て、食事会もできたりとか。名古屋、大阪って入っていくと、どんどん試合モードに入ってきますから、この宮崎で3日間過ごせたというのは大きかったですよね」と充実感を口にした。