梅宮アンナ、美人娘顔出しの2ショット公開「そっくり」「すっかり大人っぽくなった」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの梅宮アンナが2月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の百々果との2ショットを公開した。
【写真】10日婚話題の53歳タレント「そっくり」美人娘を顔出し
梅宮は「momo＆anna」「家族」と“指ハート”ポーズのスタンプを添え、車内で撮影した写真を投稿。オールバックスタイルの髪にリボンのアクセサリーをつけ、胸元に水色のフレームの眼鏡をかけた梅宮と、額を出したロングヘア姿の百々果が車のシートに座る仲睦まじいショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「美人すぎる親子」「そっくり」「百々果ちゃん、すっかり大人っぽくなった」「最強の遺伝子」などの声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じてアートディレクターの世継恭規氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。また、2024年8月には乳がんの一種「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅宮アンナ、百々果との2ショット披露
◆梅宮アンナの投稿に「そっくり」の声
