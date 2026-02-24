元乃木坂46阪口珠美「大好きな子」久保史緒里からの手作り巾着＆2ショット披露「デザイン可愛い」「しおたま尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】元乃木坂46の阪口珠美が2月23日、自身のInstagramストーリーズとX（旧Twitter）を更新。元乃木坂46の久保史緒里から受け取った手作りのプレゼントを披露し、反響を呼んでいる。
阪口は、自身のX（旧Twitter）にて「手作りって嬉しい！！愛がいっぱいだ〜 大好きな子から。たまみより」とつづり、編み物の巾着袋を手にした自撮りショットを公開。
さらにInstagramのストーリーズでは、久保のアカウントをタグ付けし「少し前に。へへっ」と言葉を添えて、久保との2ショットを投稿。写真には、先程のベージュとピンク系の毛糸で編まれた可愛らしい巾着袋を頬に寄せ、笑顔を浮かべる阪口と、その隣で微笑む久保の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「久保ちゃんの手作り凄すぎる」「2人の関係性にほっこり」「巾着のデザイン可愛い」「愛が詰まってる」「乃木坂3期生の絆」「しおたま尊い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
