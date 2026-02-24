【スタバ】チルドカップに『スイートミルクラテ』が仲間入り ラテなどの定番商品もリニューアル
スターバックスとサントリー食品インターナショナルは、「スターバックス チルドカップシリーズ」の新商品『スターバックス スイートミルクラテ』を3月3日から発売すると発表した。あわせて『スターバックス カフェラテ』『スターバックス クラシックティーラテ』も同日よりリニューアルし、新たな定番3種として展開する。
【画像】おいしそう！スイートミルクラテに合うフード
新登場の『スターバックス スイートミルクラテ』は、ミルクのまろやかなコクとやさしい甘さを軸に、厳選したコーヒーの香りを重ねたラテ。ホワイトチョコレート風味をアクセントに加え、クリーミーで満足感のある味わいに仕上げた。疲れた時に寄り添うようなやわらかな甘さが特長だ。
『スターバックス カフェラテ』は、上質なコーヒー豆とフレッシュなミルクを使用し、深みのあるコーヒーの存在感をより感じられるブレンドに刷新。ミルクのコクとほどよい甘さで、飲み進めるごとに満足感が広がる味わいを目指した。
『スターバックス クラシックティーラテ』は、ブラックティーの華やかな香り立ちを強化。ミルクのまろやかさに、バニラとホワイトモカの香りを重ね、余韻のある上品な味わいに仕上げている。
パッケージは、手書き風の英語名を配したデザインに一新。『スイートミルクラテ』は白を基調にやわらかな印象にまとめ、『カフェラテ』は深いグリーンで王道感を表現。『クラシックティーラテ』は鮮やかなピンクをキーカラーに、華やかさを打ち出した。
商品開発を担当するスターバックス本社のケニー・バレンタ氏は、それぞれに合うフードとして「スイートミルクラテ」にはシナモンドーナツ、「カフェラテ」にはクロワッサンサンドいちご＆クリーム、「クラシックティーラテ」にはたまごサンドを提案している。
スターバックス チルドカップシリーズは2005年9月に日本で発売され、20年以上展開してきた。今回、新たなブランドメッセージ「このひとくちと。-STARBUCKS CHILLED CUP-」を掲げ、日常に寄り添う贅沢なひとときを提案する。
リニューアルを記念し、2つのキャンペーンも実施する。X公式アカウントをフォローし「#このひとくちと」を付けて投稿した人の中から抽選で5人に、スターバックス カード1年分（3万円×6枚＝18万円分）をプレゼント。応募期間は3月3日午前10：00〜3月31日午後11：59。
さらに、対象商品を購入しLINEから応募すると、毎週1000人、合計8000人にスターバックス eGift500円分がその場で当たるキャンペーンも実施する。応募期間は3月3日午前10：00〜4月28日午後11：59。全応募者の中から抽選で10人にスターバックス eGift1万円分を贈るWチャンスも用意する。
