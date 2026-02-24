【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は最終日の２２日、全競技が終了し、閉会式が行われた。

日本は、フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）とスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が旗手を務めた。祭典の終わりを告げる閉会式は、「ロミオとジュリエット」の舞台で知られるイタリア北部ベローナにある円形闘技場で行われた。式のテーマは「躍動する美」。イタリアらしくオペラの演出で華やかに始まり、各国・地域の旗手が姿を見せた。

日本勢は、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）らが笑顔で行進。木原から「リフト」されるシーンもあった三浦は「とても幸せだった。積み上げてきた自分たちを信じ、最後まで諦めずに滑り切ることができた」と大会を振り返った。

日本代表の旗手は、フィギュアスケート女子で銀メダルに輝いた坂本とスピードスケート男子の森重。２人で日の丸を手に持ち、笑顔で行進した。各国・地域の旗手の顔ぶれにはメダリストの姿もあり、カザフスタンはフィギュアスケート男子で同国初の金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフが国旗を掲げていた。

式では、次回大会を開催するフランス側に五輪旗が引き継がれるセレモニーも行われた。ミラノとコルティナダンペッツォの両市長から、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長を介し、次回の主な舞台となるフランスの地域代表２人に渡った。今回と同じ広域開催となる次回大会は、スピードスケートが国外で開催され、ノルディックスキー複合などが外れる可能性がある。

コベントリー会長は「聖火は消えても私たちの中に残る。（分断の深まる世界で）勇気と優しさこそが大切ということを思い出させてくれた。五輪の精神が世代を超えて世界中に届いたらいい」と話した。五輪旗が２０３０年に仏アルプス地方で行われる次回大会へ引き継がれ、コベントリー会長が閉会を宣言。ミラノとコルティナダンペッツォに設置された二つの聖火台の灯が消され、大会はフィナーレを迎えた。

カーリングやそり競技などの会場で、ミラノとともに聖火台が置かれたコルティナダンペッツォでも聖火が静かに消された。聖火台のある街中心部の「ディボーナ広場」では集まった人たちが自分たちのスマホで閉会式の中継映像をじっと見守り、写真を撮るなどしながら最後の聖火を惜しんだ。