ＮＨＫは２４日、東京・渋谷の放送センターで会見を開き、２０２７年大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト５人を発表した。この日は主人公・小栗忠順を演じる松坂桃李（３７）とともに、新キャストの主人公の父・小栗忠高役の北村有起哉（５１）、母・くに役の鈴木京香（５７）妻・みち役の上白石萌音（２８）らが会見に出席した。

他に発表されたのは井伊直弼役の岡部たかし（５３）、安積艮斎役の中村雅俊（７５）。新たなキャスト発表に松坂は「興奮と安心が同時に押し寄せ来ております。これだけ現場で頼りになる方たちもいませんし、これだけ多くの刺激をもらえる方たちもいません」と感想を語った。

上白石は「個人的に今回すごくご縁を感じていて、父が社会科教師で（小栗忠順を）教員生活最後のテーマにするぐらい敬愛していた。出演が決まったときに父と両手でハイタッチしました。親孝行にもなるかなと思う」と喜んでいた。

ＮＨＫ大河ドラマ第６６作となる「逆賊の幕臣」は、幕末の武士・小栗忠順を主人公に幕末史を描いた物語。小栗忠順を松坂桃李、ライバルとなる勝海舟を大沢たかお（５７）が演じることが、昨年に発表されていた。