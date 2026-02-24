アリサ・リウのフィーバーが止まらない…「 ええ、本気です」地元店が“熱烈”ラブコール「冗談抜きで言っています」【冬季五輪】

アリサ・リウへまさかのラブコールがあった(C)Getty Images

アリサ・リウのフィーバーが止まらない。

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウの地元カリフォルニア州にあるオークランドのアイスクリーム店「Fentons Creamery（フェントンズ クリーメリー）」のインスタグラムが、アリサ・リウを称えるコメントを掲載した。

インスタでは「アリサ・リウ選手、氷の上から世界の舞台へ。あなたは私たちのコミュニティ全体に勇気を与え続けてくれています。本当に素晴らしい快挙です。オークランドにとっても、これほど誇らしい瞬間はありません」と投稿。

続けて「『一生、アイスクリーム食べ放題』かって？ ええ、本気です。冗談抜きで言っています」と、アイスクリームを一生食べ続けられる権利を与えることまで表明し、「お祝いの準備ができたら、ぜひフェントンズ クリーメリーであなたの凱旋パーティーを開催させてください。特製サンデーを準備してお待ちしています」と投げかけた。

地元のアイスクリーム店のラブコールにアリサ・リウはどう応えるのか。フィーバーは当分収まりそうもないようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]