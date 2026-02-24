ミラノ五輪から日本選手団が帰国 空港にファン400人集結 坂本花織や鍵山優真へ「おかえり〜！」
ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国した。
【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一
この日は、フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得し、閉会式で日本の旗手を務めた坂本花織、 フィギュアスケート男子と団体で2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真、フィギュアスケート・ペアで史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組らが帰国。帰国した選手団122人で、選手は53人だった。
空港には約400人のファンが集まり、選手が登場する度に「おかえり〜！」と温かい声援が飛んでいた。
選手団を代表してりくりゅうが代表でコメントも。三浦は「たくさんの方に来ていただき、ありがとうございます。金メダルと銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれしいです」と笑顔。木原は「応援いただき、本当にありがとうございました。心が折れそうな瞬間も皆様からの応援で2人で戦い抜くことができました。本当にありがとうございました」と笑顔で話していた。
ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本選手団は史上最多24個のメダルを獲得した。
