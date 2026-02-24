「新江ノ島水族館」にたまごっちが登場 “あぽろっち”そっくりなウーパールーパーも
新江ノ島水族館（神奈川・藤沢市）は、1996年にバンダイから発売されて以来、世界中で愛され続けている携帯型育成デジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションを実施。3月14日から5月17日の期間、特別イベント『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』を開催する。
“たまごっち”は、地球から遠く離れた惑星で暮らしている生き物たち。1996年に地球に現れて以来、世界中の1億人以上の人たちの手によって、たくさんのたまごっちが育てられてきた。おいしいごはんを食べさせたり、うんちのお掃除をしたり、一緒に遊んだり。愛情をたっぷり注いで世話をし、たまごっちたちの成長を見守る日々は、とても楽しいもの。
“えのすい”にも、たくさんの生き物が暮らしている。ヘンテコな生き物、ちょっぴりクセの強い生き物、世話が焼けるけれどかわいい生き物。“えのすいトリーター”が毎日向き合いながら、世話をしている。同イベントでは、個性豊かなたまごっちたちとともに、えのすいに暮らす生き物のこと、そしてえのすいトリーターによる世話の工夫を紹介する。
■特別イベント『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』
【ストーリー】
地球（ジ・アース）にある“えのすい”には、えのすいトリーターとあわの妖精“あわたん”が、たくさんの海の生き物とともにくらしています。ある日そこに、まめっちたちがUFOに乗ってやってきました！
「どうして突然、えのすいに来たんだろう… でも、大歓迎だよ。さっそく、えのすいでくらす生き物たちを紹介するね！」
えのすいトリーターがそう言った時、あわたんが持っていた小さくて丸い「たまご」がかすかに動きました。なにがおこるのかな、とみんなが見ていると、そこから命が誕生しました。
生命はどうやって成長していくのでしょう？
わくわくすることが大好きなまめっちたちと、ちょっとのんびり屋さんで好奇心いっぱいのあわたんと一緒に、えのすいトリーターの生き物のお世話をのぞいてみましょう！
【はじめに】
「Tamagotchi Paradise」のデバイス型パネルとまめっちたちがお迎え。
【特設水槽＆スタンプラリー】
たまごっちの成長過程（ベビー期、キッズ期、ヤング期、アダルト期）に合わせて、イワシ、クラゲ、イルカの世話を紹介。えのすいトリーター目線の解説を通して、それぞれの成長とお世話の工夫を楽しく学べる。館内各所ですべての「お世話スタンプ」を集めたら、「えのすいトリーター見習い認定証スタンプ」をゲット。
【ウーパールーパー特別展示】
「Tamagotchi Paradise」で初登場の「あほろぱっち」にそっくりなウーパールーパーを特別に展示。
【たまラボ えのすい 出張所 えのたまけんびきょう】
「Tamagotchi Paradise」に登場する機能「ズームダイヤル」に見立てた特設ブース。ここでは、小さな生き物にズームして観察したり、お世話に必要な細胞レベルの研究を見たりすることができる。カタクチイワシの孵化仔魚のエサとして育てているワムシの数を顕微鏡で数えるなど、えのすいトリーターが日々おこなっている、生き物のお世話には欠かせない仕事を見られる。
【まめっちたちとあわたんのぷかぷかさんぽ】
まめっちたちとあわたんが、クラゲのようにぷかぷか散歩をしている姿を見ることができる。
【たまラボ えのすい 出張所 たまごそうだん】
「Tamagotchi Paradise」の機能「ブリード」の“えのすい”版。ここでは実際のペンギンのたまごの展示や、えのすいでの取り組みなど、フンボルトペンギンの繁殖について紹介。
【特設解説板 おせわだいありー】
館内15ヶ所に、えのすいトリーターたちが日々世話しているからこそ思うことや大切なことを日記のようにつづった特設解説板「おせわだいありー」を掲出。たまごっちたちのお世話のポイントとあわせて見ることができる。
【たまごっちさがし】
館内各所に隠れている30種類のたまごっちたちを探してみよう。
【Lab Tama】
特別イベント限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」を設置。ここでしか手に入らないコラボ限定アイテムをゲットできる。
【#ハッシュタグキャンペーン】
館内で特別イベントに関する写真を撮って「#えのたま」のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、イベント限定ステッカーがもらえる。
【えのたまコラボドリンク＆グッズ】
『ランダムコースター付き たまごっちソーダ』や『フォトキーホルダー』、『ホログラム缶バッジ』などを展開。
【入場券】
新江ノ島水族館 特別イベント『えのすいで発見!!たまごっちと海のなかまたち!』特典付き前売り券が登場。特典付き前売り券を購入で特典ステッカーが1枚もらえる。また、「新江ノ島水族館 年間パスポート」に新規入会、または更新で特典ステッカーが1枚もらえる。
