岡村隆史、ついに移住を決断するのか…？ 関西の“狙い目過ぎる街ベスト5”発表へ
お笑い芸人・なるみと岡村隆史（ナインティナイン）によるABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』の今年度2回目となるゴールデンスペシャルが、3月4日午後7時から放送（関西ローカル）されることが決まった。
【写真】なるみ・岡村隆史・すっちーの3ショット
前回のゴールデンでは、ゆくゆくは地元の関西に戻ってきたいという岡村のためにあらゆる街を紹介する人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で一向に決断しない姿を見かねて、番組独自の指標でランキング化した「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」を発表。それでも決めかねる岡村を前に、今回のゴールデンでは方向性を見直すことになった。
これまで大スターの岡村にふさわしい街をと高級物件ばかり紹介してきたが、今回は「今後急成長するのに、今はまだお手頃」という夢のような街を大特集。「関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街ベスト5」と題する。
『過ぎるTV』が「今後の街づくり状況」「現在の物件相場価格」「住みやすさ」をもとに独自のランキングを作成し、さすがの岡村も、もう“保留しない”今押さえるべき街を発表する。岡村はついに移住を決断するのか？
■なるみ・岡村隆史・すっちーコメント
すっちー：いえ〜い！嬉しいですね！前回のゴールデンが大好評で。
なるみ：早すぎるって！めちゃくちゃ前のめりやん。ゴールデンやったの、この間やで！
岡村：もっとしがんだ（噛みしめた）方がいいって！けど、ほんまにありがたいな…
すっちー：今回のテーマは「関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街ベスト5」ですよ。今はお手頃だけど、今後伸びる街が分かるわけです！
なるみ：なるほど…岡村くん、いい物件押さえるんやったら今ですよ、ってことや。
すっちー：岡村さんがいつも保留するじゃないですか。ただ、今回はもう保留がきかない。だって今が狙い目なんだから。今、パーンといかんと。
岡村：ちょっと待って！今「保留がきかない」って言いました？
なるみ：もう家族で話し合いはじめといて！どんな物件がいいとかさ。実家のご両親ともね。
岡村：怖いな…今回はほんまに決めてまうかもな…。
すっちー：スタッフさんも反省してるんですって！これまでは何億とかの高級マンションばっかり紹介してたけど、違った。今はハイコスパだって。かなり自信がある物件が出てきます。
なるみ：「過ぎる」のスタッフさんたちが足で稼いだ、これから来る街！
岡村：楽しみにしておきます（笑）
なるみ・岡村・すっちー：ゴールデンがんばろか〜！
