俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、松坂演じる主人公・小栗忠順（ただまさ）の母、くに役の鈴木京香（57）が演じることが分かった。

鈴木が大河ドラマに出演するのは「翔ぶが如く」「炎立つ」「葵 徳川三代」」「新選組！」「真田丸」「鎌倉殿の13人」に続く7作目。

くには、小栗家十一代当主・忠高の妻であり、忠順の母。小栗家に生まれ育った家付き娘として、家を守る意識が誰よりも強い。婿養子の忠高が地味で穏やかな一方、くには歯に衣着せぬ物言いで家内を取りしきる。先祖が神君家康公（しんくんいえやすこう）に「またお前が一番槍（やり）か」とほめられ賜った「又一」の名の重みについて、毎年変わらぬ熱量で忠順や家臣たちに話して聞かせる。強く明るくたくましく、小栗家の太陽のような存在。やがて戊辰戦争が始まり、隠遁（いんとん）先の上州に忠順を狙う追っ手が迫る時、この母が最後まで家を守り抜く、という役どころ。

主演の松坂はNHK朝の連続テレビ小説「わろてんか」（2017年）以来の親子役となる。

鈴木は「『わろてんか』以来の桃李くんの母役。当時から桃李くんは本当にまっすぐな瞳をしていて、まっすぐな瞳が印象的だった。この桃李くんが今回、激動の時代にどのような日本の未来を見据えて動いてくれるのかとても楽しみにしています。大河ドラマには何度か出させていただいてはいるんですけど、正直申しますと、全く歴女とは遠いところにいるものですから、いろいろと勉強しながら、そして楽しみながら、みんなの隊長を後押しできるような素敵な母親になれるようにと思っております」とコメント。「松坂の母役と聞いてぜひやらせていただきたいと。コンビニ袋1つでホテルに戻るようなラフな人、意外とバンカラな、信用のおける青年だなと思っております。皆さんと同じくらい私も楽しみ」と話した。

10年ぶりの親子役に、松坂も「10年というこの歳月を経て、僕も本当にいろんな経験をさせていただいて、母上にクランクインしたら10年前とは違う成長を見せることができたら。とはいえ、まだまだ助けていただくこともあるかと」と笑うと、鈴木も「本当に、夢からしっかりとみんなを引っ張っていってくれた桃李くんですが、今日会ってごあいさつしたら、笑顔は変わらずですけど、やっぱり大人っぽく、しっかり頼もしくなっている。器の大きい母で今回はと思います」とコメントした。

この日は鈴木のほか、忠順の父・小栗忠高役の北村有起哉（51）、妻・みち役を上白石萌音（28）、忠順の上司・井伊直弼の岡部たかし（53）、忠順の恩師・安積艮斎役の中村雅俊（75）も新キャストとして発表された。

21年連続テレビ小説「おかえりモネ」などを手がけた安達奈緒子氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算66作目。幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。

日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。27年は生誕200年を迎える節目となり、松坂は小栗を演じる。

昨年10月には追加キャストとして小栗のライバル・勝海舟役で俳優・大沢たかおの出演が発表されている。