名古屋の名鉄百貨店本店の名物キャラクター「ナナちゃん」が“緊急手術”に入った。同店の公式Ｘ（旧ツイッター）が２４日、「ナナちゃん再度負傷 緊急手術中ですので復活までしばらくお待ちください」と伝えた。

今月１８日から“お手振り”が始まった「ナナちゃん」は２２日の午後に“負傷”しお手振りを中止。約４時間後に復旧し再稼働したが、中１日で再度負傷してしまった。同Ｘには「ナナちゃんは腕をケガしたのでお休み中です」との看板が立てられた写真がアップされた。

名古屋駅直結の同百貨店は今月２８日に店舗営業を終了する。ナナちゃんは１９７３年に“誕生”し、同店１階に展示されている身長６メートル１０センチ、体重６００キロの特大マネキン。店舗営業終了に合わせ、今月１８日から３月３日まで７１種類のサイネージ衣装が紹介され、各日午前９時から午後９時まで、毎時７、１７、２７、３７、４７、５７分に７回、右手を振る仕掛けとなっていた。なおナナちゃんが立っている場所の再開発計画中断にともない、しばらくは今まで通りの場所で存続する。