ジョーシンアウトレット姫路東店がオープン 兵庫県初のアウトレット店舗
2月21日（土）、アウトレット品を取り扱う「ジョーシンアウトレット姫路東店」（兵庫県姫路市）が兵庫県姫路市にオープンしました。アウトレット商品を取り扱う店舗で、キッズランドも併設。3月8日(日)まで、特価品を多数用意するオープンセールを実施しています。
2月21日にオープンしたジョーシンアウトレット姫路東店（兵庫県姫路市
大阪・千葉・京都・奈良に続き、兵庫県初上陸となるジョーシンアウトレット姫路東店。ジョーシン全店から厳選された展示品や旧型商品、梱包痛みなどのワケあり品を販売する店舗で、キッズランドの取り扱いも充実。アウトレットでも、アフターサービスにしっかり対応します。
3月8日(日)まで、特価品を多数用意するオープンセールを実施するほか、店舗へのチェックインでジョーシンコインを100コインプレゼントする特典も用意します（コインのプレゼントは1人1回限り）。
ジョーシンアウトレット姫路東店の住所は兵庫県姫路市楠町140-1で、営業時間は毎日10:00〜19:00です。
