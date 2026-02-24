２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５２３．８８ポイント（１．９３％）安の２６５５８．０３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９０．３８ポイント（２．０７％）安の９００７．００ポイントと反落した。売買代金は１３８６億７９２０万香港ドルに拡大している（２３日前場は１０６４億５０００万香港ドル）。

米株安が嫌気される流れ。昨夜の米株市場では、投資家心理の悪化で主要株価指数がそろって急反落した。米関税政策の不確実性が改めて意識されたほか、人工知能（ＡＩ）が既存の事業モデルを代替するとの懸念も重しとなっている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入るなか、中国の政策に対する期待感も高まっている。一方、中国で朝方公表された実質的な政策金利となる２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り９カ月連続で据え置かれた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下げが目立つ。中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が６．５％安、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．１％安、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が５．７％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．６％安で引けた。

チケット販売や上映館など映画関連も安い。大麦娯楽ＨＤ（１０６０／ＨＫ）が９．０％、猫眼娯楽（１８９６／ＨＫ）が７．２％、歓喜伝媒集団（１００３／ＨＫ）が３．５％、アイマックス・チャイナＨＤ（１９７０／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。春節連休の映画市場が低迷し、投資家の失望売りが広がっている。猫眼娯楽によると、春節９連休（２月１５〜２３日）の映画興行収入は５７億４９００万人民元（約１２８７億円）。８連休だった前年との比較で３９．６％も減少したという。

中国の保険・証券セクターもさえない。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．１％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．６％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が４．６％安、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が３．６％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．２％安と値を下げた。

半面、有料道路など交通インフラ関連はしっかり。浙江滬杭甬高速公路（５７６／ＨＫ）が２．０％高、安徽皖通高速公路（９９５／ＨＫ）が１．６％高、深セン高速公路集団（５４８／ＨＫ）が１．４％高、江蘇寧滬高速公路（１７７／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。

春節（旧正月）連休明け本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．１７％高の４１２９．７８ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。インフラ関連、ハイテク、公益、不動産、証券、自動車、海運なども買われた。半面、銀行・保険は安い。医薬、食品飲料、空運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）