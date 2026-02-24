数学の方程式から、パソコンを便利に使うための機材まで。 全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？

空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてみましょう！今回は、学習の記憶を呼び起こす言葉や、ビジネス・ITで使う用語などをセレクトしました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ん
ゆ□□い
きゅ□□ん
しゅ□□んきき

ヒント：マウスやキーボード、モニターなど、パソコンに接続して使う機材の総称は？

答えを見る






正解：うへ

正解は「うへ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うへ」を入れると、次のようになります。

うへん（右辺）
ゆうへい（幽閉）
きゅうへん（急変）
しゅうへんきき（周辺機器）

抽象的な概念、ハードウェア、そしてドラマチックな状況設定と、これほどまでにジャンルが異なる言葉たちが「うへ」という共通の響きで構成されているのは、日本語の語彙の奥深さを感じさせますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)