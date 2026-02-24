【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 数学の方程式やパソコンの機材がヒント
空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてみましょう！今回は、学習の記憶を呼び起こす言葉や、ビジネス・ITで使う用語などをセレクトしました。
□□ん
ゆ□□い
きゅ□□ん
しゅ□□んきき
ヒント：マウスやキーボード、モニターなど、パソコンに接続して使う機材の総称は？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「うへ」を入れると、次のようになります。
うへん（右辺）
ゆうへい（幽閉）
きゅうへん（急変）
しゅうへんきき（周辺機器）
抽象的な概念、ハードウェア、そしてドラマチックな状況設定と、これほどまでにジャンルが異なる言葉たちが「うへ」という共通の響きで構成されているのは、日本語の語彙の奥深さを感じさせますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
