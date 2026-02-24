スズキ「新型フラッグシップSUV」発表に反響殺到！

欧州のSUV市場で注目を集めるスズキのフラッグシップ「アクロス」が、装いも新たに進化を遂げました。

イタリア法人が2026年2月8日に発表した最新モデルは、トヨタ「RAV4 PHEV」のOEM供給を受けつつ、スズキ独自の力強さを融合させた一台です。

どのようなSUVへと進化したのでしょうか。

今回の刷新で最も注目すべきは、次世代型へと進化したPHEVシステムです。

炭化ケイ素（SiC）半導体の採用や主要ユニットの統合により、システムの小型化と高効率化を実現。これにより、広い車内空間を維持しながら、EV走行距離の延長と優れた燃費性能を両立させています。

走行面では、熱効率を追求した2.5リッターエンジンと電気式4WD「AllGrip E-Four」を組み合わせ、都市部での軽快な走りと「E-Four TRAILモード」による本格的なオフロード性能を兼ね備えました。

車内に目を向けると、最新のデジタル技術がドライバーを迎え入れます。

「サスペンデッド・エフェクト」を掲げたモダンな空間には、12.3インチのデジタルメーターや12.9インチの大型ディスプレイが効率的に配置され、直感的な操作が可能です。

また、ヘッドアップディスプレイやワイヤレス充電器といった利便性の高い装備に加え、衝突被害軽減ブレーキや緊急時操舵支援を含む最新の安全システム「ADAS」が、全方位からドライブをサポートします。

外観は、RAV4譲りの“サメ顔”の洗練された「ハンマーヘッドデザイン」スタイルに、大開口のグリルや角型のホイールアーチといったタフな要素を加え、スズキらしい存在感を主張しています。

カラーバリエーションも従来のブラックに、ホワイト、グレー、グリーンを加えた4色展開へと拡充されました。

ネット上の反応を見ると、新型アクロスの登場はスズキファンやSUV愛好家の間で、非常にユニークな盛り上がりを見せています。

まず、スズキの歴史を知るファンからは「アクロスってメットイン付きのフルカウルバイクじゃなかったっけ？」という懐かしむ声が上がりました。かつて同名で販売されていた250ccバイクの印象が強い層にとって、今回の新型は「あのアクロスがついに四輪になったのか」という不思議な感慨を呼び起こしているようです。

また、デザインのルーツを鋭く見抜く人も多く、「新型はRAV4アドベンチャーがベースなんだね」「このデザイン、カッコいいね」と、その力強いスタイリングに注目が集まっているほか、あまりの馴染み深さに「いいなと思ってよく見たらRAV4だった」「なんかトヨタっぽいと思ったら、本当にトヨタなのか！」「でも良いものは良い」という驚きも見られました。

さらに、トヨタの主力である世界戦略車がスズキへ提供されている現状に対して「先代に引き続き、これほどの名車をOEM供給してくれるトヨタは太っ腹すぎる」と、両社の強固なパートナーシップを称賛する書き込みも目立ちます。

このように、新型アクロスは単なるSUVの枠を超え、トヨタの信頼性とスズキの遊び心が交差する象徴的な一台として、ネット上でも熱い視線を浴びているようです。