堂本光一が主演、藤井道人がプロデュース、米倉強太が監督を務める縦型ショートドラマ“エスドラ”『記憶買収人』が、4月より2カ月連続で配信されることが決定した。

STARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマ“エスドラ”第1弾となる本作。BABEL LABELの藤井がプロデュースを手がけ、堂本が主演を務めるほか、2025年よりBABEL LABELに所属する新鋭クリエイター・米倉強太が監督を務める。

『記憶買収人』は3つのエピソードで構成され、個性豊かなゲスト俳優たちが各話の主演を務める。Ep1『消えた夜』の主演、大学生の小田役はtimeleszの篠塚大輝、Ep2『記憶を描く』の主演、漫画家の久瀬役は戸塚純貴、Ep3『忘れ合う2人』の主演、料理人の優馬役は大東駿介がそれぞれ務める。

なお、『記憶買収人』はエスドラ公式YouTubeにて全話無料で視聴可能。公式X、公式Instagram、公式TikTokでも各種コンテンツが展開されるほか、公式LINEアカウントでは公式キャラクター「エスドラっこ」が配信開始情報などを通知するサービスも。エスドラでは今後も不定期で作品が配信されていく予定だ。

あわせて、主演を務める堂本、プロデュースを担当する藤井からはコメントも到着している。

■堂本光一（主演）コメント・出演してきたドラマや映画と今回の縦ドラマの違い最初縦型ドラマと聞いた時には想像がつかなかったのですが、実際撮影が始まると、横の画角が狭い分、画を作っていくうえでのシビアさを感じました。監督をはじめスタッフの皆さんが本当にプロフェッショナルで、こだわりを感じながら撮影させて頂いたので、自分も勉強になりました。

・注目ポイントスタッフの皆さまのこだわりで素敵な画になっていると思いますので、縦型という世界観含め、楽しみにしていただければと思います。ストーリーはミステリアスだったり、悲しかったり、モヤモヤしたり…様々な感情になりながら、クロノとはいったい何者なのかを想像していただきたいですね。たくさんの方々に見ていただき、そしてお楽しみいただければと思っています。

■藤井道人（プロデュース）コメントBABEL LABEL として、初めて縦型の作品に挑戦させていただきます。日々、凄い速さで変化していく映像の世界 の中で、『人を描く』『時代を描く』ことにこだわり、堂本光一さんをはじめとする素晴らしい方々と力を合わせて、 観たことのない作品が完成することを願っています。配信を楽しみにお待ちください。（文＝リアルサウンド編集部）