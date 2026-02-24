バンダイナムコエンターテインメントとバンダイナムコエクスペリエンスは、2026年2月21日に25周年を迎えた「太鼓の達人」に関する情報を発表した。

（参考：【画像あり】25周年を記念したロゴとビジュアルなど）

25周年を迎え、記念ロゴとビジュアル、25周年記念スペシャルムービーが公開された。

25周年記念スペシャルムービーでは、人気ドラマーのマイキが超巨大な和太鼓で「太鼓の達人」をプレイした。

そして25周年を記念した企画として『どんちゃんの超わがままプロジェクト』が始動する。プロジェクトでは、1年間を通じてさまざまな企画に挑戦しながらどんちゃんのワガママに付き合うというものだ。

今回発表されたものでは、「音楽プロデューサーになりたい」夢を叶える「どんちゃんのドンダフルソング大作戦」をはじめ、毎月新たな姿になる「どんちゃんイメチェン！？大作戦」、SNSやグリーティングを行う「どんちゃんおともだち化計画」が挙げられている。

「どんちゃんのドンダフルソング大作戦」では、第1弾楽曲『Re:Play！！』のミュージックビデオも公開されている。また、プロデューサー姿のどんちゃんが描かれたスタンプが発売決定した。

毎年開催されている楽曲公募施策がスタートした。今回は25周年を記念して、25歳以下限定の採用枠「U-25」が新たに登場する。

また新たな試みとしてゲスト審査員が参加することになった。ゲスト審査員には、Tatsh、t＋pazolite、LindaAI-CUEの3名が迎えられている。

応募期間や応募方法などの詳細は、特設サイトを確認してほしい。

他にも各種プラットフォームでの『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』25周年記念セールや各種タイアップ・コラボ、プライズ商品などの展開が行われている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）