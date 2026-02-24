上白石萌音、大河ドラマで小栗忠順の妻役に決定 まさかの縁を告白「親孝行にもなるかな」
俳優の上白石萌音が、2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが24日、発表された。出演者発表会見に登壇した上白石は、本作の主人公・小栗忠順とのまさかの縁を明かした。
【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
大河ドラマに4作目の出演となる上白石は、小栗忠順の妻・みちを演じる。「大河ドラマで奥さんをやれる日がくるなんて本当にうれしくて。とても緊張していたんですけど、みなさまがあたたかくて控室から楽しくて、早く撮影したくてたまらない」と期待でいっぱいの様子であいさつした。
また「個人的に縁を感じておりまして」と切り出し、「父が社会科の教師をしているんですけど、教科書に載っていない小栗忠順という人のことを教師生活の最後の研究テーマにするくらい」と告白。父に報告した際には「両手でハイタッチしました。片手はたまにあるんですけど、両手は久々でした」と大喜びだったことを明かし、「親孝行にもなるかな」とほほ笑んだ。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、主演の松坂桃李、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。
【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
大河ドラマに4作目の出演となる上白石は、小栗忠順の妻・みちを演じる。「大河ドラマで奥さんをやれる日がくるなんて本当にうれしくて。とても緊張していたんですけど、みなさまがあたたかくて控室から楽しくて、早く撮影したくてたまらない」と期待でいっぱいの様子であいさつした。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、主演の松坂桃李、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。