宝くじで数多くの億万長者を生み出してきた「名駅前チャンスセンター」が、名古屋駅の地下街「メイチカ」に移転することが決まりました。

【写真を見る】宝くじの“聖地”｢名駅前チャンスセンター｣ 名古屋駅の地下街“メイチカ”に移転へ 9月のリニューアル開業に合わせて

名駅前チャンスセンターは、1980年に開店した宝くじ売り場で、運営会社によりますと、これまでに1億円以上の高額当選284本を出し、当選金の総額は497億円に上ります。

現在は、名鉄百貨店の隣にありますが、名古屋駅一帯の再開発計画に伴い、移転することになり、名古屋交通開発機構によりますと、その移転先が「メイチカ」に決まったということです。

ことし9月のメイチカのリニューアル開業に合わせて、新たな場所で営業を始めるということです。

現在の場所での「最後の販売」は、当初、3月6日までの「バレンタインジャンボ宝くじ」の予定でしたが、再開発計画の見直しを受け、3月末までは現在の場所で営業を続けるということです。