【福岡】８０ミリ「２月ひと月分の雨」

九州から本州南岸に「前線」が伸びています。この前線上の「低気圧」が２５日（水）に九州を通過する見込みです。２４日（火）正午時点で福岡・長崎・佐賀で「雨」が降り出しています。

、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

【２４時間予想降水量】

福岡県・長崎県では、気象台から予想降水量が発表されています。

他県では、佐賀県１００ミリ、薩摩大隅地方５０ミリ程度の雨が降るところがありそうです。

雨シミュレーション２４日（火）～３月１日（日）

２回、大雨の可能性があります。１回目は２４日（火）～２５日（水）、２回目は２７日（金）です。特に２７日（金）は送別会などでお帰りが遅くなる方は、注意しましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２５日（水）～ ３月３日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

３月２日（月）から３日（水）は前線を伴った「低気圧」が再び九州を通過する見込みです、各地で雨の予報となっています。

・